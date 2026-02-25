Άταμαν: «Ο Λεσόρ είναι έτοιμος, αλλά έχει τιμωρία μιας αγωνιστικής»

Ο Εργκίν Άταμαν αναφέρθηκε στο status του Ματίας Λεσόρ και το επίπεδο ετοιμότητας του Γάλλου σέντερ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR στρέφεται στην αναμέτρηση με την Παρί στο Telekom Center Athens (26/2, 21:45, LIVE από το Gazzetta) και ο Εργκίν Άταμαν, στο πλαίσιο της Media Day, ρωτήθηκε για τον Ματίας Λεσόρ και την ετοιμότητα του Γάλλου σέντερ.

«Ο Ματίας είναι έτοιμος να παίξει, αλλά όπως ξέρετε έχει αποβληθεί για ένα παιχνίδι (σ.σ. η ποινή που του επιβλήθηκε για την αντίδρασή του στον αγώνα με τη Φενέρ). Περιμένουμε την επανέναρξη μετά τους αγώνες των εθνικών ομάδων. Ελπίζω ότι θα αρχίσει να παίζει με την ομάδα και να κάνει κανονικές προπονήσεις» ανέφερε ο προπονητής των «πράσινων».

Από 'κει και πέρα, ο Άταμαν ανέφερε: «Η Παρί είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα σε σχέση με εκείνες που αντιμετωπίσαμε στο Κύπελλο Ελλάδας και στα προηγούμενα παιχνίδια της EuroLeague. Πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη ομάδα, που της αρέσει να επιτίθεται από τα πρώτα δευτερόλεπτα της κατοχής, αμέσως μετά την πρώτη πάσα. Οι Ρόμπινσον και Ιφί δίνουν σημαντικές λύσεις στο σκοράρισμα, όμως και άλλοι παίκτες μπορούν να συμβάλουν επιθετικά. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην άμυνα στον αιφνιδιασμό και στο transition, ενώ στην επίθεση οφείλουμε να αποφύγουμε τα λάθη».

Και πρόσθεσε: «Η δυναμική μας άλλαξε από την αρχή του Κυπέλλου Ελλάδας, γιατί όλοι συνειδητοποίησαν ότι πλέον μπαίνουμε στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν. Πετύχαμε τον πρώτο στόχο μας, που ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου, και τώρα βρισκόμαστε στην τελική ευθεία της EuroLeague. Ο επόμενος στόχος είναι να φτάσουμε στα playoffs, να διεκδικήσουμε την παρουσία μας στο Final Four, να προκριθούμε στον τελικό και να προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε τον τίτλο.

Για να τα πετύχουμε όλα αυτά, πρέπει όλοι να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Στο Κύπελλο δώσαμε τρία παιχνίδια, όμως τώρα κάθε αγώνας στη EuroLeague είναι σαν τελικός, έχει την ίδια βαρύτητα. Μπορεί να βρεθείς στην πρώτη τετράδα, αλλά μπορεί και να μείνεις εκτός playoffs. Κάθε παιχνίδι είναι καθοριστικό για εμάς. Είμαι βέβαιος ότι όλα τα παιδιά έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης».

Όσον αφορά την προσαρμογή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, είπε: «Είναι ένας πολύ έμπειρος και ποιοτικός παίκτης. Δεν είναι δύσκολο για εκείνον να καταλάβει το πλάνο και την τακτική. Φυσικά, για να δείξει το 100% των δυνατοτήτων του, χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Θα είναι έτοιμος μετά τους αγώνες των εθνικών ομάδων, νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα είναι απόλυτα έτοιμος. Ειλικρινά, δεν του ζητήσαμε να κάνει κάτι ξεχωριστό μέχρι στιγμής αλλά στις επόμενες προπονήσεις θα δουλέψουμε πάνω σε κάποιες ειδικές καταστάσεις. Όμως αυτή τη στιγμή δεν θέλω να χαλάσω τη συγκέντρωση της ομάδας».