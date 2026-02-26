O Ολυμπιακός δεν αρέσει στον προπονητή του

Ο Νίκος Παπαδογιάννης πιστεύει ότι η ήττα στο Κάουνας ήταν ζήτημα αρχής. Και ότι ο υπερήρωας Φουρνιέ μπορεί να γίνει κακός ακόμα και όταν είναι καλός.

Όσο στο Κάουνας παιζόταν μπάσκετ, κανονικό μπάσκετ με υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο και σκόρπια καλολογικά στοιχεία, ο Ολυμπιακός κυριαρχούσε και η Ζαλγκίρις πνιγόταν από το κύμα του. Η παλίρροια γύρισε σε άμπωτη όταν η κόπωση θόλωσε τα μυαλά και στη ζωγραφιά φανερώθηκε ένα κενό σε σχήμα Σάσα Βεζένκοφ. Ο ηγέτης του Ολυμπιακού δεν είναι μόνο σκόρερ και ριμπάουντερ και πασέρ και τέλος πάντων ηγέτης, είναι και ανάσα και σιγουριά και λάδι στη μηχανή και μπάσκετ στις σκιές όπου κανένας άλλος δεν κινείται όσο επιδέξια.

Ο κραυγαλέος εκνευρισμός του Γιώργου Μπαρτζώκα στην τελική ευθεία, που επιμηκύνθηκε ξανά και ξανά σαν να ήθελε να παίξει με τα νεύρα του, προήλθε όχι από την ανατροπή, ούτε βέβαια από τη διαιτησία, αλλά από τη στροφή της ομάδας του σε ένα σκληροπυρηνικό hero-ball το οποίο είναι κόντρα στις προσταγές του προπονητή, κόντρα στις συνήθειες της ομάδας, κόντρα στη στελέχωση, κόντρα στη λογική. Eπιθέσεις με μηδέν πάσες και με χιλιάδες ντρίμπλες δεν είναι μπάσκετ Ολυμπιακού. Δεν είναι μπάσκετ οποιασδήποτε ομάδας.

Ο Ολυμπιακός των τελευταίων 12-15 λεπτών του αγώνα με τη Ζαλγκιρις, ο Ολυμπιακός του Φουρνιέ και του Ντόρσεϊ για να μιλάμε με ονόματα και διευθύνσεις, δεν άρεσε καθόλου στον προπονητή του. Ακόμα και όταν κέρδιζε μέτρα, τα κέρδιζε με τον λάθος τρόπο και τα χάριζε εκ νέου στους διώκτες του λες και τους τα χρωστούσε.

Η φράση «pass the f*cking ball» θα μπορούσε να γίνει σλόγκαν των «ερυθρολεύκων», άσχετα με τα ντεσιμπέλ που τη συνοδεύουν. Ο Ολυμπιακός έχει συσσωρεύσει τέσσερις πόιντ γκαρντ, αλλά κανένας από αυτούς δεν είναι σκόρερ ή alpha male. Κανένας από αυτούς δεν θα παίξει 42,5 λεπτά όπως ο Φρανσισκό, κανένας δεν θα πάρει 17 σουτ όπως ο Γουίλιαμς-Γκος και κανένας συνδυασμός των τριών δεν θα βγάλει συνολικά τα 11/21 τρίποντα των δύο προαναφερθέντων μαζί με τον Μαόντο Λο.

Από την άλλη, χρήσιμο είναι να θυμόμαστε σε ποια ομάδα έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια και τι μπάσκετ διδάχθηκε ο Γουίλιαμς-Γκος, ποια σχολή παιχνιδιού πρεσβεύει ο προπονητής που εκτόξευσε την καριέρα του Φρανσισκό επί ελληνικού εδάφους και πόσο χρυσάφι έχει συσσωρεύσει ο Λο ακολουθώντας κατά γράμμα τις οδηγίες του προπονητή του στην Εθνική Γερμανίας. Όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος.

Για τους ψύχραιμους που θα δουν το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδειο, ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στη Λιθουανία χωρίς τους δύο κορυφαίους σε PIR παίκτες της Euroleague, είχε άσφαιρο και τον παίκτη που θα μπορούσε να του προσφέρει σφυγμό (Πίτερς) και μολαταύτα κόντεψε να ρίξει νοκ-άουτ έναν αντίπαλο πλήρη, καλοστημένο, φορτσάτο και γηπεδούχο. Η Ζαλγκίριο Αρένα, βέβαια, υπάρχει για να θυμίσει ότι η απόσταση από το «παραλίγο» μέχρι την αίθουσα του θρόνου είναι συχνά τεράστια.

Ο Ολυμπιακός ήταν απολαυστικός όσο είχε στο προσκήνιο τους παίκτες που χτίζουν την αυτοπεποίθησή τους από την άμυνα (Τζόουνς, Γουόρντ) και έχασε τον δρόμο του μόλις εγκατέλειψε τις αρχές του για να σκαρφάλώσει στις πλάτες του Eβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλοςμε την τεράστια προσωπικότητα μπορεί να είναι καλός ακόμα και όταν παίζει άσχημα, ταυτόχρονα όμως μπορεί να γίνει κακός ακόμα και όταν παίζει εξαιρετικά.

Όταν ο Ολυμπιακός καταφεύγει αντανακλαστικά στο Σχέδιο Β, κάτι έχει πάει εντελώς λάθος. Στον ημιτελικό του Άμπου Ντάμπι το «εντελώς λάθος» ήταν η εξουδετέρωση του Βεζένκοφ, στην Κρήτη η αφλογιστία των σουτέρ και το τζετ λαγκ του Ντόρσεϊ, χθες η αδυναμία του Πίτερς να καλύψει το κενό που κλήθηκε έστω να καμουφλάρει.

Δεν είμαι και τόσο βέβαιος ότι το αποτέλεσμα θα πρέπει να θεωρηθεί βαθμολογικά αδιάφορο, αφού η απόσταση που χωρίζει τον 2ο από τον 10ο είναι σχεδόν αμελητέα και οι ύφαλοι στο υπόλοιπο της διαδρομής πολλοί. Επισημαίνω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει βγάλει ακόμη ούτε ένα πραγματικά μεγάλο διπλό εκτός Ελλάδας φέτος. Ακόμα και τη Μακάμπι τη νίκησε όχι στο Τελ Αβίβ, αλλά στο Βελιγράδι.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ολυμπιακός έχασε μία καλή ευκαιρία να διώξει μακριά τα σύννεφα της ήττας από τον Παναθηναϊκό και να πλησιάσει στο επόμενο ντέρμπι δίχως να φοβάται την απειλή της εσωστρέφειας. Στο δεκαήμερο ανασυγκρότησης που ακολουθεί, οι ήρωες με την κόκκινη μπέρτα θα πρέπει να επιστρέψουν στο πίσω κάθισμα.

Τώρα που ολοκληρώσατε την ανάγνωση, δείτε και ακούστε όσα είχαμε να πούμε στο Gazz Floor που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, με τον Ιωάννη Παπαπέτρου και τον Hoopfellas πάντοτε στην πρώτη γραμμή.



