Την Τρίτη ποίηση, την Πέμπτη μουντζούρες

Ο Νίκος Παπαδογιάννης πιστεύει ότι οι πανηγυρισμοί για τη νίκη της περασμένης Τρίτης επί της Ρεάλ ήταν εκτός πραγματικότητας.

Η νίκη επί της Ρεάλ ήταν ένα μεγάλο κατόρθωμα, υπογράμμισε τον σπάνιο συνδυασμό πείρας και προσωπικότητας που κρατάει τον Παναθηναϊκό στον αφρό και υπενθύμισε τη δύναμη της έδρας. Ήταν όμως σημείο καμπής και εφαλτήριο αντεπίθεσης; Δικαιολογεί το «θέλω» μίας νύχτας τους πανηγυρισμούς της Τρίτης και τος κορώνες για «το όγδοο που έρχεται»;

Το όγδοο θα έρθει, εάν έρθει, όταν ο Παναθηναϊκός ξαναγίνει ομάδα μπάσκετ με αρχή, μέση και τέλος. Να βάζεις τα καλολογικά στοιχεία πριν από το ρήμα και μπροστά από το αντικείμενο δεν είναι ποίηση, αλλά καλικαντζούρα.

Απέναντι σε έναν αντίπαλο που άρπαξε την ανυπαρξία των «πρασίνων» και τη μετέτρεψε σε κίνητρο, ο Παναθηναϊκός θύμισε όχι την αναμέτρηση με τη προπονητικά ασυνάρτητη Ρεάλ, αλλά την προηγούμενη επίσκεψή του στο Βελιγράδι. Αυτήν που ολοκληρώθηκε με ομολογίες που ξεκινούσαν με το ρήμα «ντρέπομαι».

Το κοινό της Παρτίζαν πήγε στη Μπεογκράντσκα για να φωνάξει υπέρ του Ομπράντοβιτς και του ΠΑΟΚ και βρέθηκε έκπληκτο να αποθεώνει τον Πενιαρόγια και τους λεγεωνάριους παίκτες του.

Ευτυχώς για όλους, ο Παναθηναϊκός δεν είχε δικούς του οπαδούς στο γήπεδο όπου κάποτε μεγαλούργησε ο Διαμαντίδης. Όσο περισσότερο απομακρύνεται από το ηφαίστειο του ΟΑΚΑ, τόσο περισσότερο τον ανησυχεί το ενδεχόμενο να ρίξει τις κρίσιμες ζαριές του Μαΐου και του Ιουνίου μακριά από τον έκτο παίκτη του.

Δύο βράδια μετά από τη μίνι εποποιία του αγώνα με τη Ρεάλ, οι παίκτες που τράβηξαν το κουπί την Τρίτη έμοιαζαν σαν να έφτασαν στο Βελιγράδι τρέχοντας: ο Γκραντ, ο Σλούκας, ο Οσμαν, ο Χουάντσο. Όχι ότι έπαιξαν καλύτερα οι εφεδρικοί, βέβαια. Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο μοναδικός που είχε αποθέματα ενέργειας, αλλά η παρουσία του στο παρκέ επέτρεπε στους γκαρντ της Παρτίζαν να βλέπουν καθαρά τον ορίζοντα πάνω από το κεφάλι του.

Ο Εργκίν Άταμαν ανακάλτεψε την τράπουλα της περιμετρικής γραμμής με όλους τους πιθανούς και απίθανους τρόπους, αλλά οι άσοι δεν έλεγαν να σταθούν πάνω πάνω. Το οικοδόμημα κατέρρευσε αύτανδρο μετά από 15 λεπτά, όταν το 28-30 έγινε 45-33.

Δεν γνωρίζω τι ακριβώς ζήτησε από τους παίκτες του ο Τούρκος στην ανάπαυλα, σίγουρα όμως δεν τους είπε να παρακολουθούν άπραγοι τις επελάσεις του Στέρλινγκ Μπράουν και του Καμ Πέιν. Όσο και αν ακούγεται απίστευτο, η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν έκανε ούτε ένα φάουλ από το ξεκίνημα ης γ’ περιόδου μέχρι το 33ο λεπτό! Μα, ούτε μισό.

Στην άλλη άκρη του γηπέδου, εννέα διαφορετικοί παίκτες έδωσαν από 3-7 πόντους ο καθένας και άλλοι δύο έμειναν στο ζερό, με κορωνίδα το αίρμπολ του Γιούρτσεβεν από απόσταση 2 μέτρων.

Καταπληκτική ιδέα, να μείνει εκτός δωδεκάδας ο μοναδικός παίκτης που μπορούσε να γίνει αμυντικό ανάχωμα απέναντι στους δυναμικούς γκαρντ της Παρτίζαν και που ήταν και ξεκούραστος (Καλαϊτζάκης). Ο Άταμαν προτίμησε τον χλιαρό Γκριγκόνις, λες και ο αγώνας ήταν φιλικός.

Ξέρω, ξέρω. «Thre cups». «Continue to write». Τι θα συμβεί εάν ο τραυματισμός του αναντικατάστατου Τζέριαν Γκραντ αποδειχθεί σοβαρός; Ποιος θα παίζει άμυνα για τρεις;

«Μας λείπει η απαραίτητη σκληράδα», ομολόγησε ο Χρήστος Σερέλης. Μέσα σε έναν μήνα, από τα Φώτα και μετά, ο κακοφωτισμένος χωρίς τον Κέντρικ Ναν Παναθηναϊκός έχασε από τέσσερις ομάδες της δεύτερης σελίδας: Μπάγερν, Αρμάνι, Μακάμπι, Παρτίζαν. Ναι, και από έναν αντίπαλο που ήρθε από το Eurocup.

Η Παρτίζαν, στο μεταξύ, προερχόταν και αυτή από ταξίδι, κουβαλούσε το φορτίο μίας ήττας στην εκπνοή (από τη Μακάμπι), εμφανίστηκε στο παρκέ με χαμηλωμένο βλέμμα και είχε και κάμποσους απόντες: Ουάσινγκτον, Μαρίνκοβιτς, Μίλτον, Πάρκερ.

Είχε όμως μία μονάδα κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει στο ρόστερ του μία τρύπα σχήματος Άιζακ Μπόνγκα. Το αφεντικό ψάχνεται τις νύχτες για να φέρει κάποιον σταρ από το ΝΒΑ, αλλά το πρόβλημα είναι το έλλειμμα σχεδίου και φαιάς ουσίας.

Για καλή του τύχη οι περισσότεροι ανταγωνιστές ηττήθηκαν απόψε, αλλά ο «αιώνιος εχθρός» παίζει αύριο και άλλωστε έκανε παρέλαση στο ίδιο γήπεδο, απέναντι στον ίδιο αντίπαλο, πριν από τρεις εβδομάδες, με διαφορά γύρω στους 40 πόντους. Ο Ολυμπιακός θα προσγειωθεί στη δεύτερη θέση, εάν νικήσει τη Βίρτους στο Φάληρο.

Την ερχόμενη εβδομάδα καταφτάνει στο ΟΑΚΑ η πρωτοπόρος Φενέρμπαχτσε, με έναν από τους ουκ ολίγους μαθητές του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο πηδάλιό της. Και έπειτα έχει …Κύπελλο, μία εβδομάδα δίχως αύριο, με λάμψη τροπαίου στην τελική ευθεία της. Δεν υπάρχει πια περιθώριο για ψέματα.



Θα τα ξαναπούμε αύριο, με Old School το απομεσήμερο, όπου θα έχουμε τα πάντα όλα, από Αταμάν μέχρι Μπαρτζώκα και από Γιάννη μέχρι μνήμες Θανάση Σκουρτόπουλου, καθώς και με ολοζώντανο Gazz Floor το βράδυ, με Παπαπέτρου και Hoopfellas, αμέσως με τη λήξη του αγώνα Ολυμπιακού - Βίρτους. Μη ξεχαστείτε, θα πάρουμε απουσίες.