Ο Κέντρικ Ναν ταλαιπωρείται από ίωση και η συμμετοχή του στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρί (26/2, 21:45, LIVE από το Gazzetta) είναι αμφίβολη.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Παρί στο Telekom Center Athens για την 29η αγωνιστική της EuroLeague (26/2, 21:45, LIVE από το Gazzetta) και το ζήτημα έχει να κάνει με τη διαθεσιμότητα του Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός γκαρντ ταλαιπωρείται από ίωση και η συμμετοχή του στην αναμέτρηση με τους Γάλλους είναι αμφίβολη.

Ο Ναν διακομίστηκε στο «Υγεία» για εξετάσεις και μένει να φανεί αν τελικά θα ειναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για τον αγώνα με την Παρί. Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague μετά τις δυο συνεχόμενες ήττες από την Παρτίζαν και τη Φενέρμπαχτσε ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην τελική ευθεία της regular season. Φέτος ο Ναν μετράει 19.3 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 3.6 ασίστ και 1.2 κλεψίματα σε 22 συμμετοχές στη διοργάνωση.

Από 'κει και πέρα, οι Βασίλης Τολιόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ δεν θα αγωνιστούν κόντρα στην Παρί αφού εντάχθηκαν στην προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για την αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena (27/2), στο πλαίσιο των προκριματικών του FIBA World Cup 2027.