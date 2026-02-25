O Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στην περίπτωση του Ομέρ Γιούρτσεβεν και το ενδεχόμενο ο Τούρκος σέντερ να κλείσει τη σεζόν στον Παναθηναϊκό.

Στο πλαίσιο της Media Day του Παναθηναϊκού ενόψει της αναμέτρησης με την Παρί, ο Εργκίν Άταμαν ρωτήθηκε για τον Ομέρ Γιούρτσεβεν και τις προθέσεις των «πράσινων» όσον αφορά το ενδεχόμενο παραμονής του Τούρκου σέντερ ως το τέλος της σεζόν.

Ο προπονητής των «πράσινων» ανέφερε: «Ο Ομέρ αυτή τη στιγμή είναι με την Εθνική Τουρκίας, οπότε αύριο δεν θα τον χρησιμοποιήσουμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Η διοίκηση του κλαμπ θα πάρει την τελική απόφαση στα τέλη του μήνα. Ωστόσο, δεν είμαστε βέβαιοι για την κατάσταση του Λεσόρ. Ειλικρινά, δεν γνωρίζω με σιγουριά, πιθανότατα θα παραμείνει μαζί μας έως το τέλος της σεζόν, ως μια λύση ασφαλείας, δεδομένου ότι έχουμε μπροστά μας σημαντικούς στόχους και οι μεταγραφές κλείνουν στις 28 Φεβρουαρίου.

Αν ο Ματίας δεν επιστρέψει στο 100% και προκύψει κάποιο πρόβλημα με τους δύο σέντερ, κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς επαρκείς επιλογές. Πρέπει, λοιπόν, να αξιολογήσουμε προσεκτικά την κατάστασή του. Δεν ξέρω αν ο Ματίας είναι εντάξει, ίσως μείνει εδώ για ασφάλεια, θα αποφασίσουμε στις επόμενες 2-3 μέρες».