Γκραντ για Ταϊρίκ Τζόουνς: «Θα είναι αδελφός μου για μια ζωή»

Ο Τζέριαν Γκραντ αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Παρί, για την 29η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Παρί (26/02, 21:45), για την 29 αγωνιστική της EuroLeague, με τον Τζέριαν Γκραντ να αναφέρει στις δηλώσεις του πως είναι μια επικίνδυνη ομάδα.

Ο Αμερικανός γκαρντ των «πρασίνων» ρωτήθηκε και για την κατάσταση που βρίσκεται το χέρι του, ενώ μίλησε και για τον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζέριαν Γκραντ:

Για το πώς είναι η ομάδα μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου: «Είναι τέλεια, ήταν ο πρώτος στόχος της χρονιάς και τα καταφέραμε.

Σίγουρα, ο τρόπος που παίξαμε κόντρα σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης σε κάνει να νιώσεις καλά, έχουμε ακόμα 10 παιχνίδια στην EuroLeague και θα κοιτάξουμε να τα πάρουμε».

Για το παιχνίδι με την Παρί: «Είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Παίζουν με το δικό τους στυλ και δεν είναι εύκολα να την αντιμετωπίσεις».

Για τον Ιφί και τον Ρόμπινσον: «Είναι δύο σπουδαίοι σκόρερ τους ξέρω από τότε που παίζαμε στην G-League».

Για την κατάσταση που βρίσκεται το αριστερό του χέρι: «Είναι μια χαρά».

Για τον Ταϊρίκ Τζόουνς: «Είναι ο άνθρωπός μου, ανεξάρτητα από τις ομάδες που παίζουμε, θα είναι αδελφός μου για μια ζωή».