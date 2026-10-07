Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε μια ανάρτηση θέλοντας να σχολιάσει την σύσκεψη των μετόχων στο Κόμο.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR μπορεί να μην έδωσε το «παρών» στην κεντρική σύσκεψη της Euroleague με τους μετόχους ωστόσο βρέθηκε κανονικά στο Κόμο.

Λίγο αργότερα προχώρησε σε μια ανάρτηση θέλοντας να τονίσει την ανάγκη της παρουσίας της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στην διοργάνωση εξηγώντας μεταξύ άλλων ότι υπήρχαν ομάδες που δεν ήθελαν την συμφωνία με το ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα ανέφερε στην ανάρτησή του

«Ορισμένες ομάδες ήταν αντίθετες στην επέκταση προς το NBA... Η μόνη λογική πίσω από αυτή την άποψη είναι είτε ότι απολαμβάνουν προνομιακή μεταχείριση σήμερα, είτε ότι γνωρίζουν πως δεν έχουν μέλλον επειδή ήδη ξέρουν πως δεν έχουν επιλεγεί για να συμμετάσχουν στην επέκταση... ή και τα δύο

Αυτό που θα σχολιάσω εγώ είναι ότι, πριν από οτιδήποτε άλλο, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας θα πρέπει να επιστρέψει, διότι παρά την αγωνιστική αλληλοεξόντωση στο παρκέ όπου αποτελούν σπουδαίους διεκδικητές, η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός και η ΤΣΣΚΑ είναι το ίδιο το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Χωρίς αυτούς, δεν υπάρχει πραγματικός ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.

Συγχαρητήρια στη διοίκηση της EuroLeague για τη διοργάνωση... ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (Top Class)!»