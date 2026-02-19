Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κέσλερ Έντουαρντς, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.

Ο Κέσλερ Έντουαρντς είναι και επίσημα παίκτης της Χάποελ Τελ Αβίβ! Ο ισραηλινός σύλλογος εφόσον δεν κατάφερε να κάνει δικό του τον Χέιζ-Ντέιβις, ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χροονου φόργουορντ προκειμένου να ενισχύσει τη γραμμή των φόργουορντ.

Ο Αμερικανός παίκτης προέρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έχοντας συνολικά στην καριέρα του στο ΝΒΑ 3.6 πόντους και 2.2 ριμπάουντ ανά ματς. Κορυφαία του σεζόν το 2021-22 που είχε 5.9 πόντους κατά μέσο όρο και 3.6 ριμπάουντ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Χάποελ Τελ Αβίβ:

«Ο σύλλογος μπάσκετ «IBI» στο Τελ Αβίβ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπογραφή του φόργουορντ Κέσλερ Έντουαρντς (25, 2.02 μ.) μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ο φόργουορντ έπαιξε την περασμένη σεζόν για την ομάδα της G-Leagueτου Ντένβερ Νάγκετς και είχε μέσο όρο 14,1 πόντους, 7,6 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ, 1,6 κλεψίματα, 1,0 μπλοκ και 39,7% για τρεις. Ο Έντουαρντς είναι ένας παίκτης που μπορεί να λειτουργήσει σε μια σειρά από θέσεις στην επίθεση, και προικισμένος με αθλητική ικανότητα που τον βοηθά να διατηρήσει μια σειρά από θέσεις στην άμυνα.

Πριν από αυτό, μετά από τρεις σεζόν στο Pepperdine College, επιλέχθηκε από την 44η επιλογή στο ντραφτ του NBA του 2021 από τους Μπρούκλιν Νετς, που αργότερα έπαιξε στο Σακραμέντο Κινγκς και τους Ντάλας Μάβερικς.

Σε έξι σεζόν στο ΝΒΑ, οι μέσοι όροι της καριέρας του ήταν 3,6 πόντοι, 2,2 ριμπάουντ, 0,6 ασίστ και 36,0% για τρεις, στην καριέρα της G-league παρείχαν 15,5 πόντοι, 7,2 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ, 1,4 κλεψίματα, 0,9 μπλοκ, 54,5% για δύο και 37,5% για τρεις».

Η δήλωση του Δημήτρη Ιτούδη:

«O Κέσλερ έρχεται μαζί μας για να προσθέσουμε το μέγεθος και την αθλητικότητα. Μπορεί να παίξει στις θέσεις 3 και 4, και ανυπομονούμε να δούμε την ένταξή του στην ομάδα και να προσαρμοστεί στο στυλ παιχνιδιού μας.

Του μιλήσαμε και περιμένουμε να του φέρει μαζί του τον ενθουσιασμό του, την ένταση της άμυνας και την αθλητική του παρουσία στο γήπεδο. Στην επίθεση, η ικανότητά του να κάνει το παιχνίδι και να σκοράρει για τρεις θα βοηθήσει την ομάδα.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να τον παραδεχτούμε στην οικογένεια της Χάποελ».

Η δήλωση του Γιώργου Χήνα:

«Ο Κέσλερ είναι ένας παίκτης που μπορεί να μας βοηθήσει στις θέσεις των φόργουορντ. Παίζει με ενέργεια και φέρνει την αθλητικότητα μαζί του. Μπορεί να σκοράρει ένα καλό ποσοστό.

Η ευελιξία του μας δίνει περισσότερες επιλογές τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να τον παραδεχτούμε στην οικογένεια της Χάποελ Τελ Αβίβ».