Ολυμπιακός: Οι Αγγελόπουλοι στο Ηράκλειο για το Final 8
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης
Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι είναι πάντα κοντά στον Ολυμπιακό στις μεγάλες στιγμές και το Κύπελλο δεν αποτελεί εξαίρεση.
Οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος έφτασαν στο Ηράκλειο της Κρήτης το μεσημέρι της Πέμπτης (19/2), προκειμένου να είναι δίπλα στην ομάδα του Ολυμπιακού στην διεκδίκηση ενός ακόμη τροπαίου.
Πέραν των ιδιοκτητών και προέδρων της ΚΑΕ Ολυμπιακός, στο Ηράκλειο βρίσκεται και ο αντιπρόεδρος της ομάδας του Πειραιά, Γιώργος Σκινδήλιας.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Μαρούσι στον ημιτελικό, ενώ το Σάββατο (21/2) είναι προγραμματισμένος και ο τελικός.
