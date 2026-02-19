Συνεχίζει να μην υπάρχει ηρεμία στη Χάποελ Τελ Αβίβ και δύο μέλη της διοίκησης παραίτηθηκαν.

H Xάποελ Τελ Αβίβ παρουσίαζει αστάθεια τον τελευταίο καιρό, με αποτέλεσμα πριν από περίπου μια εβδομάδα ο Οφέρ Γιανάι να πάει στην προπόνηση της ομάδας και να μιλήσει στους παίκτες θέτοντας τους προ των ευθυνών τους: «Πιο εύκολα αλλάζω παίκτες παρά προπονητή, από εσάς εξαρτάται», ανέφερε μεταξύ άλλων στηρίζοντας και τον Ιτούδη.

Πάντως αλλαγές έχουμε και στη διοίκηση της ομάδας. Μετά την νίκη επί της Μακάμπι Ραμπάτ Γκιν, είδε δύο μέλη της διοίκησης να υποβάλουν την παραίτησή τους.

Σύμφωνα με το Sport 5, αυτοί οι δύο είναι ο αντιπρόεδρος Μπεν Ρουμπίνο και ο πρόεδρος των μπασκετικών επιχειρήσεων, Όμρι Λούτινγκερ. Πλέον αναμένεται να έρθουν άλλοι για να τους αντικαταστήσουν.