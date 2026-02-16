Ο Ενές Καντέρ σε δηλώσεις του, αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Έργκιν Άταμαν, λέγοντας πως αν δεν απολυθεί από τον Παναθηναϊκό, δεν θα πάει στην ομάδα των «πρασίνων».

Ο πασίγνωστος Τούρκος μπασκετμπολίστας Ενές Καντέρ βρίσκεται στην Ελλάδα, για την παρουσίαση του βιβλίου του «Στο Όνομα της Ελευθερίας» όπου γίνεται στο Μεταξουργείο. Στην εκδήλωση βρέθηκαν αρκετοί δημοσιογράφοι όπου ρώτησαν τον πρώην NBAερ για το ενδεχόμενο να παίξει για τον Παναθηναϊκό.

Ο ίδιος ήταν κατηγορηματικός και απάντησε πως όσο είναι ο Έργκιν Άταμαν προπονητής στο Τριφύλλι δεν θα πήγαινε να δει ούτε ματς των «πρασίνων»!

Πρόκειται για κόντρα που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ο 33χρονος φόργουρορντ με τον συμπατριώτη του τεχνικό του Παναθηναϊκού, κυρίως λόγω της συμπάθειας που έχει ο Αταμαν με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερτογάν, με τον οποίο ο πρώην NBAερ βρίσκεται στα «μαχαίρια».

Αναλυτικά όσα είπε ο Ενές Καντέρ:

«Κάποιοι θυμώνουν, κάποιοι χαίρονται, αλλά λόγω του πράσινου, λόγω των Μπόστον Σέλτικς... Ακόμα και το λογότυπο μοιάζει πολύ με αυτό του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι απλώς φαίνεται πολύ ωραίο. Αλλά δεν θα έρθω σε κανένα παιχνίδι μέχρι να φύγει αυτός ο Τούρκος προπονητής, γιατί είναι πολύ καλός φίλος του Ερντογάν και ταυτόχρονα κάνει πολύ κακή δουλειά.

Παρακολουθώ τα παιχνίδια τους και νομίζω ότι πριν λίγες μέρες έχασαν από μία από τις χειρότερες ομάδες στην Ελλάδα, σωστά; Και δυστυχώς, ακόμα και στη EuroLeague δεν τα πάνε και τόσο καλά. Μόλις απολύσουν αυτόν τον προπονητή, και άκουσα ότι υπάρχουν πολλές φήμες γι’ αυτό, θα ξεκινήσω να πηγαίνω στα παιχνίδια».

Για το αν θα πήγανε στον Παναθηναϊκό απάντησε: «Και στην πραγματικότητα, όχι όσο είναι αυτός προπονητής, αλλά ίσως μετά από αυτόν, ίσως θέλω να καθίσω και να συζητήσω με την ομάδα και με τον ιδιοκτήτη. Και το έχω πει σε κάθε συνέντευξη που έδωσα: Θέλω να παίξω μια μέρα για τον Παναθηναϊκό. Και είμαι ακόμα 32, 33 ετών, είμαι νέος, είμαι υγιής. Ναι, μπορώ να παίξω γι' αυτούς, αλλά όχι μέχρι να απολυθεί ο Άταμαν».