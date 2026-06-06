Οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Τι Τζέι Σορτς και Νικς Καλάθης, άφησαν το μπάσκετ για μία μέρα και έπιασαν τη ρακέτα του τένις, με τους τρεις του να αναμετρούνται σε αγώνα.

Εκτός του μπάσκετ, οι Χέιζ-Ντέιβις, Τι Τζέι Σορτς και Νικ Καλάθης παίζουν και τένις.

Συγκεκριμένα οι τρεις τους εκμεταλλεύτηκαν το ρεπό τους και απόλαυσαν έναν αγώνα τένις, με τον Χέιζ-Ντέιβις να ανεβάζει βίντεο στο προσωπικό του κανάλι στο Youtube.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, είναι γνωστό πως του αρέσει να... ξεσκάει στης ημέρες που δεν έχει προπόνηση και αυτή τη φορά, πήρε τον συμπαίκτη του στους «πράσινους», καθώς και τον φίλο του από τη Φενέρμπαχτσε και έπαιξαν μαζί έναν αγώνα τένις.

Μάλιστα δημοσίευσε το βίντεο στο κανάλι του, όπου φαίνεται να απολαμβάνουν τον αγώνα.