Χέιζ-Ντέιβις: Έπαιξε τένις με Σορτς και Καλάθη

Χέιζ-Ντέιβις: Έπαιξε τένις με Σορτς και Καλάθη

Χέιζ-Ντέιβις: Έπαιξε τένις με Σορτς και Καλάθη
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Τι Τζέι Σορτς και Νικς Καλάθης, άφησαν το μπάσκετ για μία μέρα και έπιασαν τη ρακέτα του τένις, με τους τρεις του να αναμετρούνται σε αγώνα.

Εκτός του μπάσκετ, οι Χέιζ-Ντέιβις, Τι Τζέι Σορτς και Νικ Καλάθης παίζουν και τένις.

Συγκεκριμένα οι τρεις τους εκμεταλλεύτηκαν το ρεπό τους και απόλαυσαν έναν αγώνα τένις, με τον Χέιζ-Ντέιβις να ανεβάζει βίντεο στο προσωπικό του κανάλι στο Youtube.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, είναι γνωστό πως του αρέσει να... ξεσκάει στης ημέρες που δεν έχει προπόνηση και αυτή τη φορά, πήρε τον συμπαίκτη του στους «πράσινους», καθώς και τον φίλο του από τη Φενέρμπαχτσε και έπαιξαν μαζί έναν αγώνα τένις.

Δείτε Επίσης

Χέιζ-Ντέιβις για την εμφάνισή του στο  Game 1: «Αισθανόμουν ότι απογοήτευσα τους συμπαίκτες μου»
image

Μάλιστα δημοσίευσε το βίντεο στο κανάλι του, όπου φαίνεται να απολαμβάνουν τον αγώνα.

 

Δείτε το βίντεο του Χέιζ-Ντέιβις:

@Photo credits: youtube_hayes_davis
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     