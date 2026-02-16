Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε το πρώτο βίντεο από την προπόνηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με τη φανέλα των «πρασίνων» στο «Telekom Center Athens».

Λίγα 24ωρα μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, αφότου πέρασε τις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσεις, πραγματοποίησε την πρώτη του ομαδική προπόνηση με τον Παναθηναϊκό.

Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε το βίντεο από τις πρώτες στιγμές του Αμερικανού στο γήπεδο, όπου φαίνεται να γνωρίζεται με τους συμπαίκτες του και να συνομιλεί με τον Έργκιν Άταμαν.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «επτάστερου», εφόσον ενσωματώθηκε στο ρόστερ θα ακολουθήσει κανονικά την αποστολή για την Κρήτη, ενόψει του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος.

Οι «πράσινοι» αναχωρούν την Τρίτη (17/02) για το Ηράκλειο, όπου θα ετοιμαστούν για την αναμέτρηση στα προημιτελικά με τον ΠΑΟΚ (18/02, 20:00).

Ο Τούρκος τεχνικός μετά την ήττα-σοκ του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό, ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου, αν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τον Χέιζ-Ντέιβις, με τον ίδιο να απαντάει:

«Φυσικά ο στόχος μας είναι να τον ενσωματώσουμε με την υπόλοιπη ομάδα. Μίλησα μαζί του την προηγούμενη εβδομάδα, ο ίδιος μου είπε πως είναι έτοιμος σωματικά να τα δώσει όλα για την ομάδα, αύριο θα ξεκινήσει και την ομαδική προπόνηση και εφόσον αν είναι έτοιμος θα παίξει κανονικά», δήλωσε ο Έργκιν Άταμαν.