Σορτς: «Το μόνο που μετράει είναι να φέρουμε το Κύπελλο στο ΟΑΚΑ»

Ο Τι Τζέι Σορτς εξήγησε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να μπει στο Final 8 του Κυπέλλου με τη σωστή νοοτροπία ώστε να επιστρέψει η ομάδα με το Κύπελλο στις αποσκευές της.

Μία ημέρα πριν αναχωρήσει η αποστολή του Παναθηναϊκού για το Ηράκλειο και με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να έχει πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση, ο Τι Τζέι Σορτς αναφέρθηκε στο Final 8 του Κυπέλλου και υπογράμμισε το πώς πρέπει να παρουσιαστούν οι «πράσινοι» προκειμένου να φτάσουν στην κατάκτηση του Κυπέλλου.

«Κάθε φορά που έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις έναν τίτλο είναι πολύ σημαντικό. Ξέρουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο, θα πρέπει να πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι και να μην κοιτάζουμε μακριά. Να κερδίσουμε στον προημιτελικό και από εκεί να συνεχίσουμε» είπε αρχικά ο Αμερικανός γκαρντ και συνέχισε:

«Είχαμε δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια απέναντι στον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα, οπότε θα πρέπει να παρουσιάσουμε το καλύτερό μας πρόσωπο. Θα είναι σκληρό παιχνίδι, με πίεση και θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προετοιμασμένοι από ό,τι έχουμε δείξει. Ο στόχος είναι ένας, να πάρουμε το Κύπελλο και θα πάμε με αυτή τη νοοτροπία. Το μόνο που μετρά είναι να φέρουμε το Κύπελλο στο ΟΑΚΑ».

Και κλείνοντας ζήτησε τη στήριξη των φιλάθλων του Παναθηναϊκού στο Ηράκλειο: «Για τους φίλους μας στην Κρήτη, θα χρειαστούμε την υποστήριξή σας, μας δίνετε ενέργεια και ελπίζω να κάνουμε κάτι ξεχωριστό αυτή τη βδομάδα και να πάρουμε το τρόπαιο».