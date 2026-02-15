Ο Ιμπραήμ Κουτλουάι διαφώνησε πλήρως με τη στάση του Ματίας Λεσόρ απέναντι στον Γουέιντ Μπόλντγουϊν λέγοντας χαρακτηριστικά πώς θέλει να κερδίσει την εύνοια της εξέδρας.

Ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, θρύλος της Φενέρμπαχτσε και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού πλέον εκτελεί χρέη σχολιαστή και κλήθηκε να τοποθετηθεί για τα όσα έγιναν στο φινάλε της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ και την ένταση που δημιουργήθηκε ανάμεσα στον Γουέιντ Μπόντγουϊν και τον Ματίας Λεσόρ.

Αρχικά, ο Κουτλουάι σχολίασε μέσω του καναλιού Socrates στο YouTube ότι δεν μπορεί να κατανοήσει τις δηλώσεις του Οσμάν, ο οποίος μίλησε για ασέβεια του παίκτη της τουρκικής ομάδας προς τους «πράσινους», λέγοντας: «Αυτή η δήλωση του Τσεντί… Πού είναι η ασέβεια; Δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχει κάτι προσβλητικό προς τον αντίπαλο; Ειπώθηκε κάποια κακή λέξη; Τι πιο φυσιολογικό από το να κάνεις μια τέτοια κίνηση ή στάση; Το έκανε μπροστά στο λογότυπο; Και πού έπρεπε να το κάνει;».

Δεν έμεινε εκεί όμως και συνέχιζε χαρακτηρίζοντας ως «νταήδικες» τις κινήσεις του Λεσόρ που όρμησε στον Μπόλντγουϊν. «Δεν χρειάζονται αυτές οι “νταήδικες” κινήσεις, αυτό το λέω για τον Ματίας Λεσόρ. Η πραγματικά προκλητική ενέργεια ήταν του Λεσόρ, που θα μπορούσε να οδηγήσει την κατάσταση σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Αυτός που έπρεπε να τιμωρηθεί είναι ο Λεσόρ. Εδώ και 1,5 χρόνο δεν αγωνίζεται και κάνει κινήσεις για να κερδίσει την εύνοια της εξέδρας…», επισήμανε.