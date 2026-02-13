Παναθηναϊκός - Φενερμπαχτσέ: Ροντέο μετά το τέλος του ματς με Λεσόρ και Μπόλντγουϊν
Ροντέο στο τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Φενέρ (83-85) με τους παίκτες των 2 ομάδων να έρχονται σε αντιπαράθεση και την ένταση να χτυπά κόκκινο.
Μία ενέργεια του Μπόλντγουϊν που φάνηκε να είναι προκλητική νευρίασε τους παίκτες του Παναθηναϊκού και ειδικά τον Λεσόρ που έγινε έξαλλος μαζί του με αποτέλεσμα να τον συγκρατούν οι συμπαίκτες του και ακόμα και η ίδια η γυναίκα του. Τα πνεύματα ηρέμησαν αλλά όχι αμέσως. Τελικώς ηρέμησαν και ενώ οι ενέργειες των παικτών της Φενέρ προκάλεσαν νεύρα και στην εξέδρα.
Συγκεκριμένα ο Μπόλντγουιν στάθηκε στο κέντρο του γηπέδου και με σταυρωμένα χέρια, κοιτούσε τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Αυτό έκανε έξαλλο τον Λεσόρ, ο οποίος αντέδρασε και κινήθηκε απειλητικά προς τον Αμερικανό παίκτη της Φενέρμπαχτσε.
☘️ Ένταση του Λεσόρ με τους παίκτες της Φενέρ στο φινάλε του ματς!#paobc pic.twitter.com/6mt8Jeax6F— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 13, 2026
☘️ Ένταση του κόσμου του τριφυλλιού με τους παίκτες της τούρκικης ομάδας!#paobc pic.twitter.com/ZWyd7AfYaw— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 13, 2026
