Μία ενέργεια του Μπόλντγουϊν που προκάλεσε με τον τρόπο του επέφερε νεύρα και μεγάλη ένταση με τους παίκτες του Παναθηναϊκού, με τον Λεσόρ να γίνεται έξαλλος.

Ροντέο στο τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Φενέρ (83-85) με τους παίκτες των 2 ομάδων να έρχονται σε αντιπαράθεση και την ένταση να χτυπά κόκκινο.

Μία ενέργεια του Μπόλντγουϊν που φάνηκε να είναι προκλητική νευρίασε τους παίκτες του Παναθηναϊκού και ειδικά τον Λεσόρ που έγινε έξαλλος μαζί του με αποτέλεσμα να τον συγκρατούν οι συμπαίκτες του και ακόμα και η ίδια η γυναίκα του. Τα πνεύματα ηρέμησαν αλλά όχι αμέσως. Τελικώς ηρέμησαν και ενώ οι ενέργειες των παικτών της Φενέρ προκάλεσαν νεύρα και στην εξέδρα.

Συγκεκριμένα ο Μπόλντγουιν στάθηκε στο κέντρο του γηπέδου και με σταυρωμένα χέρια, κοιτούσε τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Αυτό έκανε έξαλλο τον Λεσόρ, ο οποίος αντέδρασε και κινήθηκε απειλητικά προς τον Αμερικανό παίκτη της Φενέρμπαχτσε.

☘️ Ένταση του Λεσόρ με τους παίκτες της Φενέρ στο φινάλε του ματς!#paobc pic.twitter.com/6mt8Jeax6F February 13, 2026