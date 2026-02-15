Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε με θερμά λόγια για τον Τζαμπάρι Πάρκερ, αναγνωρίζοντας την εξέλιξή του ως παίκτη και ως ανθρώπου, την επιμονή του παρά τις δυσκολίες στην Παρτίζαν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε θέση για τη δύσκολη σεζόν που διανύει ο Τζαμπάρι Πάρκερ με την Παρτίζαν, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στον πρώην συμπαίκτη και φίλο του κατά τη διάρκεια της media day του All-Star Game.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ αναγνώρισε πως η χρονιά στο Βελιγράδι δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε ο Πάρκερ, ωστόσο στάθηκε κυρίως στη συνολική του διαδρομή και στην εξέλιξή του, τόσο μπασκετικά όσο και ως άνθρωπος. Όπως τόνισε: «Είναι ένας από τους παίκτες με τους οποίους απόλαυσα πραγματικά να αγωνίζομαι. Είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο τρέφω τεράστια αγάπη. Πιστεύω ότι έχει εξελιχθεί ως παίκτης, έχει ωριμάσει ως άνθρωπος, γιατί είναι κάποιος που έχει περάσει πολλά, όχι μόνο στη ζωή του, αλλά και στον κόσμο του μπάσκετ.

Το ότι κατάφερε να επιμείνει, να επιστρέψει και να συνεχίσει να βρίσκει χαρά μέσα από το παιχνίδι, θεωρώ πως είναι η μεγαλύτερη απόδειξη για το ποιος είναι ως άνθρωπος και για το ποιος έχει γίνει ως αθλητής, ως μπασκετμπολίστας. Οπότε, να συνεχίσει έτσι. Ξέρω ότι σκέφτεται πολύ προσεκτικά κάθε απόφαση που παίρνει, οπότε όποια κι αν είναι η επιλογή του από εδώ και πέρα, πιστεύω πως θα είναι η σωστή για τον ίδιο».

Παρά τα σκαμπανεβάσματα της φετινής σεζόν με την Παρτίζαν, ο Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε βέβαιος ότι ο Πάρκερ θα συνεχίσει να παλεύει και να εξελίσσεται παρά την πίεση και τις κακοτυχίες που συνάντησε.