Για ακόμα μία φορά, ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, φάνηκε δραστήριος στα social media, απευθύνοντας ανοικτή πρόσκληση στον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μετακομίσει στο Ισραήλ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη συνέντευξη Τύπου την παραμονή του All-Star Game, τοποθετήθηκε αναφορικά με το ενδεχόμενο να γίνει ιδιοκτήτης κάποιας ομάδας μελλοντικά, κάτι που βλέπει πολύ θετικά, αν δει κανείς την απάντησή του.

«Ιδιοκτήτης; 100%», τόνισε αρχικά στους δημοσιογράφους. «Αν παρουσιαστεί μπροστά μου μια ευκαιρία να γίνω ιδιοκτήτης σε μια αθλητική ομάδα, σε οτιδήποτε, θα το εξετάσω 100%», πρόσθεσε. «Αγαπώ το μπάσκετ και όπου μπορώ να έχω ενεργό ρόλο, θα το ήθελα», συμπλήρωσε. «Θα μπορούσα να γίνω προπονητής ή να μπω στο κομμάτι της ιδιοκτησίας».

Παράλληλα αναφέρθηκε στη EuroLeague εκφράζοντας την απορία του για το πώς λειτουργεί εκεί το σύστημα κάνοντας λόγο για παίκτες που έχουν μετοχικό ποσοστό στην ομάδα τους και ταυτόχρονα αγωνίζονται φέρνοντας το παράδειγμα του Βασίλιε Μίτσιτς στη Χάποελ Τελ Αβίβ. «Ο Μίτσιτς έχει μετοχές. Νομίζω ότι έχει περίπου 1% ή 2% της ομάδας του και ταυτόχρονα είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της EuroLeague. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί αυτό, αλλά αν υπάρξει τρόπος οι παίκτες να αποκτούν μετοχικό ποσοστό στις ομάδες τους, ναι».

Αυτές τις δηλώσεις δεν άφησε ασχολίαστες ο ιδιοκτήτης της Χάποελ, Οφέρ Γιανάι, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Γεια σου Γιάννη, τυχαίνει να ψάχνουμε στην αγορά 4άρι...».