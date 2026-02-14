EuroLeague: Ο Μόουζες Ράιτ αναδείχθηκε MVP της 28ης αγωνιστικής
Ο Μόουζες Ράιτ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της 28ης αγωνιστικής στην EuroLeague, κατακτώντας τον τίτλο του MVP χάρη στην καθοριστική του εμφάνιση με τη φανέλα της Ζάλγκιρις.
Ο Αμερικανός σέντερ ηγήθηκε της προσπάθειας της λιθουανικής ομάδας στη νίκη απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, πραγματοποιώντας μία από τις πιο παραγωγικές βραδιές της καριέρας του στη διοργάνωση. Τελείωσε τον αγώνα με 25 πόντους (το προσωπικό του ρεκόρ καριέρας), έχοντας εξαιρετικά ποσοστά (8/10 δίποντα και 9/9 βολές), ενώ πρόσθεσε και 6 ριμπάουντ, κυριαρχώντας και στις δύο πλευρές του παρκέ.
Η συνολική του παρουσία αποτυπώθηκε και στο σύστημα αξιολόγησης, όπου συγκέντρωσε 34 μονάδες, επίδοση που είναι η μεγαλύτερη που έχει συγκεντρώσει έως τώρα και που του χάρισε την κορυφή της αγωνιστικής.
Career-highs in both PTS and PIR? Say no more. 🔥— EuroLeague (@EuroLeague) February 14, 2026
Moses Wright is the MVP of Round 28! ⭐️@bczalgiris
MVP of the Round I #EveryGameMatters pic.twitter.com/XrxmKWU1nx
