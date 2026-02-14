Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετριέται σε ανθρώπους. Στα Gazzetta Awards 2025, ο «Ζοτς» στάθηκε με περηφάνια απέναντι στους επτά μαθητές του που σήμερα κάθονται στους πάγκους της EuroLeague.

Τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet αποτελούν πλέον θεσμό στα αθλητικά δρώμενα της χώρας κλείνοντας αισίως 11 χρόνια «ζωής» με μια λαμπρή τελετή στο Μέγαρο Μουσικής. Τα πρόσωπα που ξεχώρισαν έδωσαν δυναμικό «παρών» και παρέλαβαν τα βραβεία τους από επίσης εξέχουσες προσωπικότητες του χώρου.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μπήκε στο «Hall of Fame» των Gazzetta Awards παραλαμβάνοντας ειδικό τιμητικό βραβείο και έδειξε τη χαρά του για την εξέλιξη πρώην παικτών του που πλέον έχουν γίνει προπονητές και ξεχωρίζουν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Ο θρυλικός προπονητής κατά την κορυφαία στιγμή της βράβευσής του από τον άλλωτε παίκτη του, Κώστα Σλούκα, είπε:

«Πρώτα από όλα ευχαριστώ πολύ για το βραβείο, είναι τιμή μου το ότι είμαι εδώ. Στη ζωή των προπονητών και των παικτών, μάς αρέσει να μετράμε τίτλους και τρόπαια, φυσικά είναι σημαντικά. Η δική μου κληρονομιά όμως είναι κάτι το οποίο με κάνει πολύ υπερήφανο. Τώρα έχω δίπλα μου πρώην παίκτες μου που είναι τώρα προπονητές, σε όλη τη Euroleague έχω επτά πρών παίκτες δικούς μου που είναι τώρα προπονητές, οπότε πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που με κάνει περήφανο και χαρούμενο. Εδώ βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι που με βοήθησαν να βρίσκομαι όπου είμαι τώρα. Ο κύριος Διαμαντίδης και ο κύριος Αλβέρτης, ευχαριστώ πολύ για ό,τι κάνατε για μένα. Ένας άλλος φυσικά είναι ο Κώστας. Ήταν πάντα προπονητής μέσα στο γήπεδο και αυτό συνεχίζει να κάνει τώρα».

Ο «Ζοτς» αναφέρθηκε σε 7 μαθητές του στη EuroLeague και φυσικά πρώτος δεν γίνεται να μην αναφερθεί ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος του παρέδωσε και το βραβείο του. Μαζί πανηγύρισαν και την κατάκτηση του τροπαίου με τη Φενέρμπαχτσε.

Φυσικά στους ανθρώπους που... μαθήτευσαν πλάι του ανήκει ο πρωταθλητής της EuroLeague από την άκρη του πάγκου της Φενέρμπαχτσε, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, με τον οποίο πορεύτηκαν στον Παναθηναϊκό κατακτώντας τον τίτλο το 2009.

Ο κορυφαίος προπονητής της χρονιάς στα Gazzetta Awards, Βασίλης Σπανούλης, αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό με προπονητή τον Ομπράντοβιτς έχοντας συμβάλλει τα μέγιστα στο τρόπαιο του 2009 ως MVP του Final Four μία σεζόν πριν κάνει το «αιώνιο» άλμα και συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Πλέον είναι προπονητής της Μονακό και ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής ομάδας.

Tα πρώτα του χρόνια ως προπονητής στον Παναθηναϊκό, ο Ομπράντοβιτς είχε στο ρόστερ του τον Οντέντ Κάτας με τον οποίο πήραν την πρώτη «πράσινη» κούπα με τον άρχοντα των δαχτυλιδιών στο τιμόνι.

Ο νυν προπονητής της Ντουμπάι BC, Γιούριτσα Γκόλεματς, έχει βρεθεί κι αυτός κάτω από τις... φτερούγες του Ζέλίκο, αλλά μόλις για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα το 2009. Παράλληλα, ο κορυφαίος Πάμπλο Λάσο έχει υπάρξει κι εκείνος παίκτη του Ζοτς, όταν αγωνιζόταν στη Ρεάλ Μαδρίτης από το 1995 έως το 1997. Την προηγούμενη σεζόν μάλιστα οι Μαδριλένοι είχαν κατακτήσει τη EuroLeague.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Σάσα Ομπράντοβιτς μοιράζονται επίσης μια βαθιά και μακρόχρονη σχέση, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση τεσσάρων μεγάλων μεταλλίων με την εθνική ομάδα της Γιουγκοσλαβίας, ανάμεσά τους το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 και το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1998. Ο Ζέλικο είχε τον Σάσα υπό τις οδηγίες του στη χρυσή περίοδο των τελών της δεκαετίας του ’90, επηρεάζοντας καθοριστικά και τη μετέπειτα πορεία του Σάσα ως προπονητή μπάσκετ.

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στον Δημήτρη Ιτούδη, στον προπονητή που πήρε από το χέρι τη Χάποελ Τελ Αβίβ και την ανέβασε επίπεδο. Ο κόουτς Ιτούδης σε ολόκληρη τη θητεία του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, βρέθηκε στο πλευρό του ως βοηθός παίρνοντας το χρίσμα για να ακολουθήσει τη δική του ξεχωριστή πορεία.