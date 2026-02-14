Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Τα highlights με το buzzer beater του Μπόλντγουϊν
Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την νίκη της Φενέρμπαχτσε στην έδρα του Παναθηναϊκού για την 28η αγωνιστική της Euroleague με το buzzer beater του Γουέιντ Μπόλντγουϊν.
Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε στο «Telekom Center Athens» με 83-85 και τον Γουέιντ Μπόλντγουϊν να «σκοτώνει» τους «πράσινους» σε... νεκρό χρόνο.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.