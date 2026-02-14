Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την νίκη της Φενέρμπαχτσε στην έδρα του Παναθηναϊκού για την 28η αγωνιστική της Euroleague με το buzzer beater του Γουέιντ Μπόλντγουϊν.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε στο «Telekom Center Athens» με 83-85 και τον Γουέιντ Μπόλντγουϊν να «σκοτώνει» τους «πράσινους» σε... νεκρό χρόνο.