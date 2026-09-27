Φρανσίσκο: «Θα είμαστε μια χαρά»
Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει τη πρόκριση για τον τελικό του Super Cup προκειμένου να διεκδικήσει το τρόπαιο, καθώς ηττήθηκε στον ημιτελικό του Σαββάτου (26/09) από τον ΠΑΟΚ με σκορ 84-82.
Εντός των «πράσινων» τειχών επικρατεί απόλυτη ψυχραιμία και άπαντες κοιτάζουν μπροστά και την επόμενη ημέρα. Το πρωί της Κυριακής (27/09) πολλοί παίκτες βρέθηκαν στο «T-Center» παρά το ρεπό που είχαν πάρει από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς προκειμένου να κάνουν ατομικές προπονήσεις.
Λίγο αργότερα ο Σιλβέν Φρανσίσκο φρόντισε να στείλει το δικό του μήνυμα ενόψει της συνέχειας όντας άκρως καθησυχαστικός όσον αφορά την «επόμενη ημέρα» της ομάδας.
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«Θα είμαστε μια χαρά» έγραψε χαρακτηριστικά ο Γάλλος γκαρντ, ο οποίος με δύο σερί τρίποντα στα τελευταία δευτερόλεπτα λίγο έλλειψε να «καθαρίσει» το ματς για τον Παναθηναϊκό πριν ακολουθήσει το buzzer beater του Τσέντι Όσμαν.
We will be Alright ☘️🤲🏾— Sylvain Francisco (@S_CISCO_2) September 27, 2026
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