Άκρως καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Σιλβέν Φρανσίσκο μία ημέρα μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τον τελικό του φετινού Super Cup.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει τη πρόκριση για τον τελικό του Super Cup προκειμένου να διεκδικήσει το τρόπαιο, καθώς ηττήθηκε στον ημιτελικό του Σαββάτου (26/09) από τον ΠΑΟΚ με σκορ 84-82.

Εντός των «πράσινων» τειχών επικρατεί απόλυτη ψυχραιμία και άπαντες κοιτάζουν μπροστά και την επόμενη ημέρα. Το πρωί της Κυριακής (27/09) πολλοί παίκτες βρέθηκαν στο «T-Center» παρά το ρεπό που είχαν πάρει από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς προκειμένου να κάνουν ατομικές προπονήσεις.

Λίγο αργότερα ο Σιλβέν Φρανσίσκο φρόντισε να στείλει το δικό του μήνυμα ενόψει της συνέχειας όντας άκρως καθησυχαστικός όσον αφορά την «επόμενη ημέρα» της ομάδας.

«Θα είμαστε μια χαρά» έγραψε χαρακτηριστικά ο Γάλλος γκαρντ, ο οποίος με δύο σερί τρίποντα στα τελευταία δευτερόλεπτα λίγο έλλειψε να «καθαρίσει» το ματς για τον Παναθηναϊκό πριν ακολουθήσει το buzzer beater του Τσέντι Όσμαν.