Παναθηναϊκός: «ΜΠΡΑΒΟ ΕΛΛΑΔΑΡΑ»
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε μια σπουδαία νίκη στο Άουγκσμπουργκ κερδίζοντας την Γερμανία με 1-0 χάρη στο γκολ του Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης.
Με αυτήν την νίκη η Εθνική μας Ομάδα είναι πρώτη στον όμιλο του Nations League και ουσιαστικά κλείδωσε τη συμμετοχή της στο πρώτο pot στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028.
Λίγο μετά το τέλος η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έστειλε τα δικά της συγχαρητήρια την γαλανόλευκη γι' αυτό το επίτευγμα: «ΜΠΡΑΒΟ ΕΛΛΑΔΑΡΑ» έγραψε χαρακτηριστικά.
ΜΠΡΑΒΟ ΕΛΛΑΔΑΡΑ 🇬🇷#paobcaktor pic.twitter.com/7uKs5MfQVb— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 27, 2026
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