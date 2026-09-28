Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έστειλε τα δικά της συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για την μεγάλη της νίκη μέσα στην Γερμανία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε μια σπουδαία νίκη στο Άουγκσμπουργκ κερδίζοντας την Γερμανία με 1-0 χάρη στο γκολ του Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης.

Με αυτήν την νίκη η Εθνική μας Ομάδα είναι πρώτη στον όμιλο του Nations League και ουσιαστικά κλείδωσε τη συμμετοχή της στο πρώτο pot στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028.

Λίγο μετά το τέλος η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έστειλε τα δικά της συγχαρητήρια την γαλανόλευκη γι' αυτό το επίτευγμα: «ΜΠΡΑΒΟ ΕΛΛΑΔΑΡΑ» έγραψε χαρακτηριστικά.