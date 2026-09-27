Ο Παναθηναϊκός «ανέβασε» το φάουλ του Καλάθη και σχολίασε τη διαιτησία του τελικού: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με σχετική ανάρτηση στάθηκε στην τελευταία φάση για την οποία διαμαρτυρήθηκε έντονα ο ΠΑΟΚ.

Στα 16'' πριν από το τέλος και με το σκορ στο 98-96 υπέρ του Ολυμπιακού, οι διαιτητές σφύριξαν φάουλ στον Νικ Καλάθη πάνω στον Γιαν Μοντέρο.

Ένα φάουλ που διέκοψε πιθανό εύκολο καλάθι του Όσμαν στον αιφνιδιασμό για πιθανή ισοφάριση στο σκορ.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR πήρε θέση για αυτό το σφύριγμα, το οποίο και «πόσταρε» στα social media γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Όλα μια χαρά! Όλοι στις θέσεις τους. Σαν να μην πέρασε μια μέρα»