Ο Παναθηναϊκός «ανέβασε» το φάουλ του Καλάθη και σχολίασε τη διαιτησία του τελικού: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα»
Στα 16'' πριν από το τέλος και με το σκορ στο 98-96 υπέρ του Ολυμπιακού, οι διαιτητές σφύριξαν φάουλ στον Νικ Καλάθη πάνω στον Γιαν Μοντέρο.
Ένα φάουλ που διέκοψε πιθανό εύκολο καλάθι του Όσμαν στον αιφνιδιασμό για πιθανή ισοφάριση στο σκορ.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR πήρε θέση για αυτό το σφύριγμα, το οποίο και «πόσταρε» στα social media γράφοντας χαρακτηριστικά:
«Όλα μια χαρά! Όλοι στις θέσεις τους. Σαν να μην πέρασε μια μέρα»
Όλα μια χαρά!— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 27, 2026
Όλοι στις θέσεις τους.
Σαν να μην πέρασε μια μέρα... pic.twitter.com/mFMjqaQ03K
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