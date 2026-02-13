Γιασικεβίτσιους: «Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να παίζεις εδώ με 20.000»

Στα λάθη που έκανε η Φενέρμπαχτσε και στην ατμόσφαιρα του Παναθηναϊκού στάθηκε ο Σάρας Γιασικεβίτσιους στις δηλώσεις του στη flash interview.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε σε... νεκρό χρόνο με 83-85 από σουτ «μαχαιριά» του Γουέιντ Μπάντγουϊν στο φινάλε της αναμέτρησης.

Στις δηλώσεις του στη flash inteview ο Σάρας Γιασικεβίτσιους αναφέρθηκε στα λάθη που έκανε η ομάδα του, όπως επίσης πρόσθεσε πως είναι πολύ δύσκολο να παίζεις μπροστά σε 20.000 κόσμο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάρας Γιασικεβίτσιους:

«Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο. Δεν παίξαμε καλά, κάναμε απλά λάθη και δεχθήκαμε πολλούς πόντους με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι εύκολο να παίζεις εδώ με 20.000 κόσμο, αλλά πήραμε τη νίκη και συνεχίζουμε.

Δεν είναι θέμα να βγούμε πρώτοι, θέμα είναι να βελτιωνόμαστε και να μη δίνουμε φθηνούς πόντους στους αντιπάλους μας και πρέπει να τακτοποιήσουμε αυτό το κομμάτι».