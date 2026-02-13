Τεράστιο πλήγμα στις τάξεις της Μακάμπι, καθώς ο Ίφε Λούντμπεργκ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπάγερν και θα μείνει εκτός δράσης έως και έξι εβδομάδες.

Η Μακάμπι μπορεί να επικράτησε της Μπάγερν στην παράταση με 111-106, ωστόσο η νίκη και η χαρά του συλλόγου, επισκιάστηκαν από τον τραυματισμό του Ίφε Λούντμπεργκ. Συγκεκριμένα ο Δανός χτύπησε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, με τη διάγνωση να κάνει λόγο για μερική ρήξη αχιλλείου.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ισραηλινού συλλόγου, αναμένεται να μείνει εκτός δράσης από τέσσερις έως έξι εβδομάδες, πράγμα που σημαίνει θα χάσει το φινάλε της regular season στην EuroLeague.

Ο Λούντμπεργκ αγωνίστηκε 21 λεπτά στον αγώνα κόντρα στους Γερμανούς και σκόραρε 13 πόντους, ενώ είχε 1 ριμπάουντ και 6 ασίστ, την ώρα που στη σεζόν μ.ο έχει 11 πόντους, 3.6 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μακάμπι:

«Ενημέρωση: Ο Λούντμπεργκ, ο οποίος τραυματίστηκε χθες το βράδυ στο παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου, πάσχει από μερική ρήξη στον αχίλλειο τένοντα. Εκτίμηση: Απουσία 4 έως 6 εβδομάδων».