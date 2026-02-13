Από τα τρία ονόματα στα τρία διαβατήρια

O Nίκος Παπαδογιάννης πιστεύει ότι η παλαιάς σχολής συνταγή που ακολουθεί πιστά ο Ολυμπιακός μπορεί να αποδειχθεί αντίδοτο στην πολιτική των εκκωφαντικών μεταγραφών.

Απτόητος από την οχλαγωγία, ο Ολυμπιακός γιόρτασε τη μέρα του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις σερβίροντας ένα κλασσικό πιάτο Ολυμπιακού: «κακομούτσουνη» νίκη χωρίς πολλούς διακριθέντες, με ολίγη από καρδιοχτύπι, καλή χημεία και σωστό διάβασμα, προστασία της έδρας, σαράντα λεπτά προβάδισμα, μπάσκετ του προπονητή και του σχεδίου, αλλά και μία μικρή δόση από σταριλίκι όταν δεν γινόταν αλλιώς.

Το τρίποντο τορπίλη του Σάσα Βεζένκοφ με το οποίο οι «ερυθρόλευκοι» του Πειραιά ξεφορτώθηκαν τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου (και πυροδότησαν την εξέδρα που μέχρι τότε ζούσε ατμόσφαιρα φιλικού αγώνα) δεν προβλέπεται από κανένα πινακάκι και από κανένα διάγραμμα.

Στην ούγια βέβαια γράφτηκε η 10η ασίστ του Τόμας Γουόκαπ, αλλά ακόμα και αυτή ήταν τζούφια, μία «απλή» πάσα ελλείψει καλύτερης επιλογής στα θαυματουργά χέρια του MVP του Γενάρη. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μάζεψε τα τρία πέμπτα της περυσινής All=Star πεντάδας, αλλά τον τίτλο του κορυφαίου πάουερ φόργουορντ ο νεοφερμένος με τα τρία ονόματα θα πρέπει να τον αποσπάσει από την παλιοσειρά με τα τρία διαβατήρια.

Τα καλά για τον Ολυμπιακό νέα τα διαβάσατε στην εναρκτήρια παράγραφο του κειμένου, προσθέστε σε αυτά και τον βαθμολογικό πίνακα για να μη ξεχνιόμαστε, αλλά υπάρχει και η άλλη όψη, η λιγότερο ευοίωνη. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετώπισε και αυτή τη φορά προβλήματα απέναντι σε αντίπαλο με υψηλό δείκτη αθλητικότητας και υποχρεώθηκε να ψάξει τις λύσεις στο δίκοπο μαχαίρι των μακρινών σουτ, αφού δυσκολευόταν να πλησιάσει στο καλάθι.

Ο Ολυμπιακός σούταρε 35 τρίποντα για 26 δίποντα, έχασε τη μάχη των ριμπάουντ (32-38), έδωσε στους Σέρβους δεύτερες ευκαιρίες όταν χρειαζόταν σίγουρα χέρια πάνω στη μπάλα, υπέπεσε και σε φτηνά λάθη (14).

Απέναντι στον Αστέρα με τα γερά κορμιά στις ρακέτες και με τους δυναμικούς γκαρντ, ο Μπαρτζώκας υποχρεώθηκε να ανασύρει από τον πάγκο του παίκτες ανθεκτικούς στα κορ-α-κορ: τον Ταϊρίκ Τζόουνς που έπαιξε πολύ περισσότερο από τον Μιλουτίνοφ, τον θετικό ΜακΚίσικ, τον θετικότατο Νιλικίνα, ακόμα και τον Χολ, του οποίου πάντως η παρουσία συνοδεύτηκε από αιμορραγία.

Παραδόξως ο Τάισον Γουόρντ εξαιρέθηκε από αυτή τη συνθήκη, αλλά είναι πια φανερό ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού θέλει να τελειώνει τους αγώνες με δίδυμο Φουρνιέ-Ντόρσεϊ, πάει να πει με διπλή απειλή, με προσωπική φάση απέναντι σε σφιχτές άμυνες και με ευστοχία στις ελεύθερες βολές. Ο Εβάν Φουρνιέ δοκίμασε κάμποσες φορές την υπομονή της κερκίδας, έχασε φάσεις στην άμυνα, αλλά έδωσε και δύο κρίσιμα καλάθια (ένα μετά από επιθετικό ριμπάουντ και ένα στον αιφνιδιασμό) μετά από το 81-77.

Στο πρώτο ημίχρονο, βέβαια, ο Φουρνιέ είχε γενέθλια, ή μάλλον …Τσικνο-Jeudi, όπως έλεγαν στα γαλλικά σχολεία του Πειραιά τον καιρό που ήταν εκεί μαθητριούλα η μαμά μου. Είναι και σεσημασμένος καλοφαγάς, ο Φουρνιέ. Και δεν τον κόβω για φαν της υψηλής γαλλικής γαστρονομίας.

Η διακοπή του προγράμματος θα βρει τον Ολυμπιακό στρογγυλοκαθισμένο στη θέση του συνοδηγού, δεύτερο πίσω από την πρωταθλήτρια Φενέρ που αύριο δοκιμάζεται στο ΟΑΚΑ, αισιόδοξο εν όψει της πιθανής «πρασινοκόκκινης» μονομαχίας στα δίδυμα βουναλάκια (διάβαζε: αοράκια) του Ηρακλείου.

Το ρεκόρ του Ολυμπιακού μέσα στο 2026 είναι 8-2, το συνολικό 18-9, ενώ το εντός έδρας σερί έφτασε αισίως τις έξι νίκες. Η γκρίνια στα social media δεν είναι κάτι που θα σταματήσει εύκολα, ιδίως τις μέρες που ο «αιώνιος εχθρός» κλέβει την παράσταση με ηχηρές μεταγραφές, αλλά το τελευταίο δίμηνο υπενθύμισε την αξία της συνταγής που κρατάει τον Ολυμπιακό σταθερά στην κορυφογραμμή. Ακόμα πότε ήταν που λέγαμε στο Old School ότι ο Μπαρτζώκας καλείται να αλλάξει λογισμικό;

Το αγαπημένο σας Gazz Floor επιστρέφει στις οθόνες σας αύριο το βράδυ, αμέσως μετά από τον αγώνα Παναθηναϊκού-Φενέρμπαχτσε, με Ιωάννη Παπαπέτρου και Hoopfellas. Τα περί Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις τα είπαμε χαρτί και καλαμάρι στη σημερινή εκπομπή, την οποία μπορείτε να απολαύσετε ετεροχρονισμένα με ένα κλικ σε αυτόν εδώ τον σύνδεσμο.

