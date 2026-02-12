Γουόκαπ: «Το Μπαρτζώκας-ball βοηθάει για τις ασίστ μου, Σάσα, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ κάνουν τα δικά τους»

Δείτε τις δηλώσεις του Τόμας Γουόκαπ λίγο μετά την 18η νίκη του Ολυμπιακού στη φετινή Euroleague επί του Ερυθρού Αστέρα.

Ο Τόμας Γουόκαπ ήταν διψήφιος στις ασίστ μοιράζοντας 10 τελικές πάσες στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ερυθρού Αστέρα με 92-86 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης και μιλώντας στην κάμερα της Euroleague είπε ότι «είναι σημαντικές οι εντός έδρας νίκες. Μας κέρδισαν εκτός κατά κράτος. Είχαμε ισχυρό κίνητρο. Παίξαμε σκληρά και δυνατά. Δείξαμε ποιο είναι το μπάσκετ του Ολυμπιακού για μεγάλα διαστήματα».

Και κατέληξε αναφορικά με τον αλτρουισμό του και τις 10 ασίστ που μοίρασε: «Ο Σάσα με βοηθάει με τα νούμερά μου. Είναι η ροή της επίθεσης. Το Μπαρτζώκας-ball, ο τρόπος που κυκλοφορούμε την μπάλα. Όταν δίνω την μπάλα ξέρω πως θα επιστρέψει σε εμένα. Το να παίζεις με τον Σάσα, τον Ντόρσεϊ, τον Φουρνιέ… Τους πετάς την μπάλα και κάνουν τα δικά τους».