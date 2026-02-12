Βεζένκοβ: «Δεν επηρεάστηκα από τις χαμένες βολές»

Δείτε τα όσα δήλωσε ο Σάσα Βεσζένκοβ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ερυθρού Αστέρα για την 28η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν ο καλύτερος του παρκέ στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ερυθρού Αστέρα με 92-86 σημειώνοντας μάλιστα και το dagger τρίποντο με το οποίο σφραγίστηκε το 18-9 ρεκόρ των «ερυθρολεύκων».

Μετά το τέλος ο Βούλγαρος φόργουορντ μίλησε στην κάμερα της Euroleague και είπε ότι «ήταν δύσκολο παιχνίδι. Για να κερδίσεις τον Ερυθρό Αστέρα χρειάζεσαι μεγάλη ενέργεια. Ξεκινήσαμε καλά, αλλά επέστρεφαν. Τους επιτρέψαμε να επιστρέψουν. Έχουν καλούς και ταλαντούχους παίκτες. Καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι και είμαστε χαρούμενοι για αυτό»

Και συνέχισε: «Έχασα κάποιες βολές, κάποια ελεύθερα σουτ. Δεν το άφησα να με επηρεάσει, προσπαθώ να μην το σκέφτομαι και να κάνω το καλύτερο για την ομάδα μου, αλλά εκνευρίζομαι γιατί έχασα ελεύθερα σουτ, βολές. Στο κάρφωμα, πήδηξε ο ψηλός στην προσποίηση. Στο τρίποντο ήξερα τι ήθελα να κάνω. Μερικές φορές μπαίνουν τα σουτ, μερικές όχι. Ήταν ομαδική προσπάθεια και είμαι χαρούμενους που κερδίσαμε».