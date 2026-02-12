Βεζένκοβ: «Δεν επηρεάστηκα από τις χαμένες βολές»
Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν ο καλύτερος του παρκέ στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ερυθρού Αστέρα με 92-86 σημειώνοντας μάλιστα και το dagger τρίποντο με το οποίο σφραγίστηκε το 18-9 ρεκόρ των «ερυθρολεύκων».
Μετά το τέλος ο Βούλγαρος φόργουορντ μίλησε στην κάμερα της Euroleague και είπε ότι «ήταν δύσκολο παιχνίδι. Για να κερδίσεις τον Ερυθρό Αστέρα χρειάζεσαι μεγάλη ενέργεια. Ξεκινήσαμε καλά, αλλά επέστρεφαν. Τους επιτρέψαμε να επιστρέψουν. Έχουν καλούς και ταλαντούχους παίκτες. Καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι και είμαστε χαρούμενοι για αυτό»
Και συνέχισε: «Έχασα κάποιες βολές, κάποια ελεύθερα σουτ. Δεν το άφησα να με επηρεάσει, προσπαθώ να μην το σκέφτομαι και να κάνω το καλύτερο για την ομάδα μου, αλλά εκνευρίζομαι γιατί έχασα ελεύθερα σουτ, βολές. Στο κάρφωμα, πήδηξε ο ψηλός στην προσποίηση. Στο τρίποντο ήξερα τι ήθελα να κάνω. Μερικές φορές μπαίνουν τα σουτ, μερικές όχι. Ήταν ομαδική προσπάθεια και είμαι χαρούμενους που κερδίσαμε».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.