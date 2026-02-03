Πήγε στο Ντουμπάι, βρέθηκε στο Άμπου Ντάμπι

Ο Νίκος Παπαδογιάννης είδε τον Ολυμπιακό να εγκαταλείπει τις αρχές του και να το πληρώνει ακριβά στο Ντουμπάι.

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στο Ντουμπάι και άθελά του προσγειώθηκε στο Άμπου Ντάμπι, μία ώρα δρόμος όπως κοιτάζουμε την έρημο. Ο Γιούριτσα Γκόλεματς, που δεν είναι δα Ομπράντοβιτς ούτε Ίβκοβιτς, έσκισε μία σελίδα από το μπλοκάκι του Βασίλη Σπανούλη και την έβαψε ροζ, όπως το φύλλο αγώνα που καταλήγει στο τσεπάκι του νικητή.

Η νεοφυής ομάδα του Ντουμπάι έριξε νοκ άουτ τον Ολυμπιακό με τη συνταγή της Μονακό: κορμιά να βραχυκυκλώνουν τα παινεμένα two-men-games των «ερυθρολεύκων», προσήλωση στο μακριά από τη μπάλα παιχνίδι, πολύ τρέξιμο, ένας εναντίον ενός για να αξιοποηθεί το περίσσευμα αθλητικότητας, στίβος μάχης ώστε να καλυφθούν τα χάντικαπ του ταλέντου.

Όπως συνέβη και στον ημιτελικό του 2025, ο Ολυμπιακός παρέδωσε τα όπλα αρκετή ώρα προτού φανεί το τελευταίο βιράζ και κατέφυγε στο Σχέδιο Β (αν όχι Γ). Πάει να πει, το hero ball του Εβάν Φουρνιέ με σουτ έξω από την άμυνα και αυτοσχεδιασμούς. Ο Γάλλος ήταν ζεστός και το κόλπο έπιασε, αλλά το καύσιμο στέρεψε την κρίσιμη στιγμή.

Όταν οι ομάδες στήθηκαν στην αφετηρία για το πρόσθετο πεντάλεπτο, ο Ολυμπιακός δεν είχε στο παρκέ κανέναν από τους καμικάζι της άμυνας, με εξαίρεση τον αντικατατάστατο Γουόκαπ, που μάλιστα βρήκε την ενέργεια για να ξεκινήσει τους εορτασμούς με εύστοχο σουτ τριών πόντων. Ο Τάισον Γουόρντ παρακολουθούσε από τον πάγκο δίπλα στον εξοστρακισμένο λόγω φάουλ Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ ο Κώστας Παπανικολάου έβλεπε από την τηλεόραση.

Σαν να μην έφτανε η συσσωρευμένη κόπωση που έκανε το μυαλό των Φουρνιέ και Ντόρσεϊ να θολώνει, ή το χαμένο στοίχημα του Μιλουτίνοφ απέναντι στον Καμπενγκέλε («Κα-Γκε-Μπε» τον λέω για πλάκα), ο Γιώργος Μπαρτζώκας θέλησε να ξανακερδίσει τον Σάσα Βεζένκοφ και τον έριξε παγωμένο στο παιχνίδι μετά από 7,5 αγωνιστικά λεπτά απραξίας, σχεδόν μισή ώρα σε πραγματικό χρόνο.

Αίφνης, ο Ολυμπιακός της παράτασης δεν μπορούσε να μαρκάρει κανέναν και δεν είχε ούτε την ηρεμία ούτε τις προδιαγραφές για να αποτελειώσει τη Ντουμπάι με μπάσκετ Ολυμπιακού. Το κοντέρ της παράτασης έγραψε 13-3 υπέρ των γηπεδούχων. Τζάμπα το πανηγύρι για το τρίποντο της ισοφάρισης…

Η αθλητικότητα του αντιπάλου είναι ο κρυπτονίτης του φετινού Ολυμπιακού και η αδυναμία στην άμυνα ανοιχτού γηπέδου αποτελεί μάλλον σύμπτωμα, παρά αιτία. Ο Κόρι Τζόζεφ έμοιαζε «νάνος» απέναντι στον δυναμικό Μακίνλεϊ-Ράιτ, ενώ ο Μιλουτίνοφ έπλεε σε βαθύ πέλαγο, παγιδευμένος καταμεσίς του αντίπαλου πικ-εντ-ρολ, με τον «Κα-Γκε-Μπε» να καρφώνει ασταμάτητα στην πλάτη του.

Ο Ολυμπιακός υπέπεσε σε 10 λάθη στο πρώτο ήμισυ του αγώνα και πυροδότησε άθελά του απανωτούς αιφνιδιασμούς, απέναντι σε μία ομάδα που έχει πραγματοποιήσει άλματα προόδου σε σύγκριση με το χαοτικό συνονθύλευμα που είδαμε στο ΣΕΦ και στο ΟΑΚΑ.

Έστω κι έτσι, ο Ολυμπιακός μπορούσε να το πάρει το ματς, αφού βρέθηκε με τη μπάλα δική του 19’’ πριν το φινάλε και δεν χρειαζόταν παρά ένα δίποντο για να αποδράσει. Οι σκηνές που ακολούθησαν θύμισαν τον Ολυμπιακό του Δεκεμβρίου και πάντως όχι την ομαδάρα που κέρδισε 8 από τα προηγούμενα 9 παιχνίδια της.

Ο Ντόρσεϊ το μπουμπούνισε δίχως δεύτερη σκέψη μόλις είδε ορίζοντα, ο Φουρνιέ το μπουμπούνισε κι αυτός στον αμέσως επόμενο τόνο, τα σουτ πήγαν και τα δύο στο σίδερο, ο Μπαρτζώκας κοιτούσε με ανοιχτό το στόμα και δεν είχε κουράγιο ούτε για να φωνάξει. Επίθεση με μηδέν πάσες στην τελική ευθεία ενός κρίσιμου ευρωπαϊκού αγώνα; Δεν είναι μπάσκετ Ολυμπιακού αυτό.

Ο Φουρνιέ πήγε να σώσει την παρτίδα με το τρίποντο της τελευταίας στιγμής (μετά από τις 2/2 βολές με τις οποίες ο Καμπενγκέλε έγραψε το 95-92), αλλά η δικαιοσύνη είχε μάτια κι έβλεπε. Ο Ολυμπιακός εκτοξεύτηκε στην κορυφογραμμή όχι με μπάσκετ των 95 πόντων, αλλά με άμυνα που κρατούσε τον αντίπαλο στο 75 (Μπαρτσελόνα), στο 68 (Εφές), στο 80 (Μπάγερν), στο 66 (Παρτίζαν). O ημιτελικός του Άμπου Ντάμπι, θυμίζω, ολοκληρώθηκε με σκορ 78-68 υπέρ της Μονακό.

