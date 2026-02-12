Η βαθμολογία της Euroleague: Σταθερά στην 2η θέση ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 92-86 και παρέμεινε στην 2η θέση της κατάταξης στην Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να νικήσουν τον Ερυθρό Αστέρα στο φαληρικό παλέ με 92-86 και να φτάσουν στο 18-9 ρεκόρ με το οποίο παρέμειναν σταθερά στην 2η θέση. Αντίστοιχα η σερβική ομάδα υποχώρησε στο 16-12 ρεκόρ μετά και την 28η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Νωρίτερα η Εφές είχε κάνει επίδειξη δύναμης απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια κερδίζοντας με 91-60 ενώ η Βαλένθια επικράτησε εύκολα της Βιλερμπάν με 82-67.

Η Μακάμπι ύστερα από δραματικό ματς που κρίθηκε στην παράταση «λύγισε» την Μπάγερν με 111-106 ενώ η Παρί έκανε την μεγάλη έκπληξη καθώς πέρασε από τη Βαρκελώνη κερδίζοντας την Μπαρτσελόνα με 74-85.

Τα αποτελέσματα (28η αγωνιστική)

Πέμπτη 12/2

Παρασκευή 13/2

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Χάποελ Τελ Αβίβ

20:30 Μονακό-Μπασκόνια

21:15 Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Dubai Basketball

21:30 Παρτίζαν-Ρεάλ Μαδρίτης

Κατάταξη

* Φενέρμπαχτσε 19-7 * Ολυμπιακός 18-9 Βαλένθια 18-10 Μπαρτσελόνα 17-11 * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-10 Ρεάλ Μαδρίτης 16-11 Παναθηναϊκός 16-11 Ερυθρός Αστέρας 16-12 Ζάλγκιρις 15-12 Μονακό 15-12 Αρμάνι Μιλάνο 14-13 Dubai Basketball 13-14 Μακάμπι Τελ Αβίβ 13-15 Βίρτους Μπολόνια 12-16 Μπάγερν Μονάχου 12-16 Μπασκόνια 9-18 Παρτίζαν 9-18 * Παρί 9-18 Αναντολού Εφές 9-19 Βιλερμπάν 7-21

Εκκρεμούν

Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)

Επόμενη αγωνιστική (29η)

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

19:45 Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν

20:00 Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός

21:30 Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μπαρτσελόνα

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου