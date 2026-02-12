Η βαθμολογία της Euroleague: Σταθερά στην 2η θέση ο Ολυμπιακός
Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να νικήσουν τον Ερυθρό Αστέρα στο φαληρικό παλέ με 92-86 και να φτάσουν στο 18-9 ρεκόρ με το οποίο παρέμειναν σταθερά στην 2η θέση. Αντίστοιχα η σερβική ομάδα υποχώρησε στο 16-12 ρεκόρ μετά και την 28η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Νωρίτερα η Εφές είχε κάνει επίδειξη δύναμης απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια κερδίζοντας με 91-60 ενώ η Βαλένθια επικράτησε εύκολα της Βιλερμπάν με 82-67.
Η Μακάμπι ύστερα από δραματικό ματς που κρίθηκε στην παράταση «λύγισε» την Μπάγερν με 111-106 ενώ η Παρί έκανε την μεγάλη έκπληξη καθώς πέρασε από τη Βαρκελώνη κερδίζοντας την Μπαρτσελόνα με 74-85.
Τα αποτελέσματα (28η αγωνιστική)
Πέμπτη 12/2
- Αναντολού Εφές-Βίρτους Μπολόνια 91-60
- Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπάγερν Μονάχου 111-106
- Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας 92-86
- Μπαρτσελόνα-Παρί 74-85
- Βαλένθια-Βιλερμπάν 82-67
Παρασκευή 13/2
- 20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 20:30 Μονακό-Μπασκόνια
- 21:15 Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Dubai Basketball
- 21:30 Παρτίζαν-Ρεάλ Μαδρίτης
Κατάταξη
- * Φενέρμπαχτσε 19-7
- * Ολυμπιακός 18-9
- Βαλένθια 18-10
- Μπαρτσελόνα 17-11
- * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-10
- Ρεάλ Μαδρίτης 16-11
- Παναθηναϊκός 16-11
- Ερυθρός Αστέρας 16-12
- Ζάλγκιρις 15-12
- Μονακό 15-12
- Αρμάνι Μιλάνο 14-13
- Dubai Basketball 13-14
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 13-15
- Βίρτους Μπολόνια 12-16
- Μπάγερν Μονάχου 12-16
- Μπασκόνια 9-18
- Παρτίζαν 9-18
- * Παρί 9-18
- Αναντολού Εφές 9-19
- Βιλερμπάν 7-21
Εκκρεμούν
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)
- Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)
Επόμενη αγωνιστική (29η)
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου
- 19:45 Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν
- 20:00 Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός
- 21:30 Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μπαρτσελόνα
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου
- 19:00 Ντουμπάι BC - Βιλερμπάν
- 20:30 Μονακό - Μακάμπι Τελ Αβίβ
- 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο
- 21:15 Παναθηναϊκός - Παρί
- 21:30 Μπασκόνια - Βαλένθια
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.