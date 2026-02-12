Η EuroLeague τιμώρησε τον Γιώργο Μπαρτζώκα για τη συμπεριφορά του, μετά την αναμέτρηση της Ντουμπάι BC με τον Ολυμπιακό.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Ντουμπάι BC στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε έντονο διαπληκτισμό με οπαδό του Παναθηναϊκού.

Πιο συγκεκριμένα ο διεθνής τεχνικός αμέσως μετά την ήττα της ομάδας του, σκαρφάλωσε στα κάγκελα και ζήτησε τον λόγο από φίλαθλο που τον έβρισε με αποτέλεσμα την EuroLeague, να του επιβάλει χρηματικό πρόστιμο της τάξεως των 4.000 ευρώ για το περιστατικό.

Ο ίδιος σε δηλώσεις του μετά το συμβάν, ανέφερε πως πρεσβεύει ακριβώς το αντίθετο από την εικόνα που έδειξε στην «Coca Cola Arena».

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το περιστατικό:

«Επειδή τώρα έγινε αυτό το επεισόδιο που έγινε στο Ντουμπάι, άρχισε να προσοποιείται η φάση και επειδή εγώ πρεσβεύω το αντίθετο, θα ήθελα να μείνουμε στην ομάδα και να μην πολυασχοληθούμε.

Γενικά πάντα όταν συμβαίνει ένα δύσκολο γεγονός, ενώνεται η κοινωνία. Το θέμα είναι ότι όταν περιμένεις να γίνει κάτι πολύ άσχημο για να δείξεις την αλληλεγγύη σου στον συνάνθρωπο ή σε μια κοινωνική ομάδα, τότε κάτι λάθος συμβαίνει. Και κατά τη γνώμη μου η κοινωνία αυτή τη στιγμή έχει μεγάλο πρόβλημα. Και θα κάνω την αναγωγή με αυτό που έγινε στο Ντουμπάι. Έρχονται 4-5 οπαδοί του Παναθηναϊκού να δουν Ολυμπιακός – Ντουμπάι, για να βρίσουν τον προπονητή. Που φάνηκε ας πούμε αυτό; Και δεν το λέω για μένα. Το λέω γιατί η καθημερινότητα σου δίνει αμέσως μετά νέα μηνύματα. Υπάρχει μεγάλη βία στην κοινωνία, υπάρχει βία στις κυβενήσεις. Δεν βλέπεις πόσοι πόλεμοι είναι σε εξέλιξη; Πώς να γίνουν τα πράγματα;»