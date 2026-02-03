Ο Ολυμπιακός επέστρεψε από την κόλαση και έστειλε το ματς στην παράταση με τριποντάρα του Φουρνιέ, όμως στον έξτρα χρόνο... ήπιε θάλασσα και ηττήθηκε από την Ντουμπάι με 108-98,

Ο Ολυμπιακός έχασε μεγάλη ευκαιρία απέναντι στην Ντουμπάι, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να γνωρίζει την ήττα με 108-98.

Η Ντουμπάι είχε βρεθεί με διψήφιες διαφορές μπροστά, όμως ο Ολυμπιακός έκανε την αντεπίθεσή του και με τρίποντο Φουρνιέ έκανε το 95-95 και έστειλε το ματς στον έξτρα χρόνο.

Εκεί... ήπιε θάλασσα, με την Ντουμπάι να κάνει σερί 13-0 μετά το τρίποντο του Γουόκαπ και να παίρνει τη νίκη με 108-98.

Στο 16-9 ο Ολυμπιακός μετά από αυτό το αποτέλεσμα, ενώ η Ντουμπάι ανέβηκε στο 12-14.

Ο Καμπενγκέλε με 21 πόντους έκανε τεράστια ζημιά στον Ολυμπιακό, όπως και ο Μπέικον που είχε άλλους τόσους. 18 πρόσθεσε ο Ράιτ και 17 ο Αβράμοβιτς.

Ο Ντόρσεϊ είχε 18 και ο Φουρνιέ 17 για τον Ολυμπιακό, που όμως δεν μπόρεσε να κάνει το κάτι παραπάνω.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… στην παράταση ήταν ανώτερη του Ολυμπιακού, όπως δείχνει και το 13-3…

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Καμπενγκέλε. Απέναντι σε Τζόουνς και Μιλουτίνοφ έκανε μεγάλη ζημιά με 21 πόντους και 14 ριμπάουντ.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ντουέιν Μπέικον με 21 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Σάσα Βεζένκοβ που μπορεί να είχε 12 πόντους, όμως το ανελέητο ξύλο που έφαγε από την Ντουμπάι δεν του επέτρεψε να είναι το ίδιο επιδραστικός.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Τρομερός ο Εβάν Φουρνιέ. Παρότι στην παράταση χάθηκε στην μετριότητα του Ολυμπιακού, έκανε τα πάντα για να βάλει τον Ολυμπιακό στο ματς. Τελείωσε το ματς με 16 πόντους και το τρίποντο που έστειλε το ματς στην παράταση.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ... Ο Ολυμπιακός είχε πάρει άνετα τη νίκη στο ΣΕΦ με 86-67.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 52-40, 74-70, 95-95, 108-98