Άταμαν: Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για την απώλεια της μητέρας του
Η μητέρα του Εργκίν Άταμαν, Γκιουλτέν Άταμαν, έφυγε από τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος τον Τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού και ολόκληρη την οικογένειά της.
Την είδηση έκανε γνωστή η τουρκική ομοσπονδία, ενώ πήρε σειρά η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ για να στείλει τα συλλυπητήριά της για την απώλεια του κόουτς Άταμαν.
Συγκεκριμένα η ΚΑΕ Ολυμπιακός έγραψε: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, για την απώλεια της μητέρας του.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει…».
