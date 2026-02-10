Άταμαν: Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για την απώλεια της μητέρας του

Ευτυχία Οικονομίδου
Άταμαν
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον χαμό της μητέρας του Εργκίν Άταμαν.

Η μητέρα του Εργκίν Άταμαν, Γκιουλτέν Άταμαν, έφυγε από τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος τον Τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού και ολόκληρη την οικογένειά της.

Την είδηση έκανε γνωστή η τουρκική ομοσπονδία, ενώ πήρε σειρά η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ για να στείλει τα συλλυπητήριά της για την απώλεια του κόουτς Άταμαν.

Συγκεκριμένα η ΚΑΕ Ολυμπιακός έγραψε: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, για την απώλεια της μητέρας του.

Άταμαν: Τα συλλυπητήρια του Παναθηναϊκού
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει…».

 

     

