Άταμαν: Τα συλλυπητήρια του Παναθηναϊκού
Η μητέρα του Εργκίν Άταμαν, Γκιουλτέν Άταμαν, έφυγε από τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος τον Τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού και ολόκληρη την οικογένειά της.
Την είδηση έκανε γνωστή η τουρκική ομοσπονδία, ενώ με τη σειρά της η «πράσινη» ΚΑΕ έστειλε τα θερμά της συλλυπητήρια.
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον Εργκίν Αταμάν για την απώλεια της πολυαγαπημένης του μητέρας, Γκιουλτέν. Στεκόμαστε στο πλευρό του προπονητή μας και σύσσωμης της οικογένειάς του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».
