Παπαπέτρου: «Και 10 χρόνια να μείνει ο Σορτς στον Παναθηναϊκό, δεν θα είναι ο Σορτς της Παρί»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε στο Gazz Floor by Novibet της Παρασκευής κι εξήγησε τον λόγο για τον οποίο ο Σορτς στα πράσινα δεν θα μπορούσε να παίξει όπως έκανε στην Παρί.

Ο Σορτς βρέθηκε στη συζήτηση των αναλυτών του Gazz Floor by Novibet την Παρασκευή και ο Ιωάννης Παπαπέτρου εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ο Αμερικανός και 10 χρόνια να ήταν στους Πράσινους, δεν θα μπορούσε να δείξει το πρόσωπο που έδειξε στην Παρί.

Το σχετικό απόσπασμα του Ιωάννη Παπαπέτρου για τον Σορτς:

«Και 10 χρόνια να μείνει ο Σορτς στον Παναθηναϊκό δεν θα είναι ο Σορτς της Παρί. Και υπάρχει λόγος για αυτό. Με τον τρόπο που προσεγγίζει ο Παναθηναϊκός τα παιχνίδια δεν ξέρω πώς θα αξιοποιηθούν οι παίκτες. Ο Άταμαν ζει και πεθαίνει με την δική του άποψη. Στις δύσκολες στιγμές ποτέ δεν έχει πειραματιστεί, μόνο στην ανάγκη».