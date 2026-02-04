Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ρεάλ, τις δύσκολες προηγούμενες ημέρες και το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε στο Gazz Floor by Novibet και μίλησε με περίσσια ειλικρίνεια για τις δύσκολες προηγούμενες ημέρες του Παναθηναϊκού.

Ο Αμερικανός αναφέρθηκε στη νίκη απέναντι στη Ρεάλ, τα μεγάλα σουτ που έβαλαν ο Γκραντ, ο Χουάντσο και ο Σλούκας, το τάιμ άουτ του Άταμαν, ενώ δεν φοβήθηκε να απαντήσει, τόσο για το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αλλά και τις «άβολες συζητήσεις» που έγιναν στα αποδυτήρια μετά την ήττα από τον Άρη.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Τι Τζέι Σορτς στο Gazz Floor by Novibet:

Για τη νίκη επί της Ρεάλ: «Είναι μεγάλη νίκη, η σεζόν πλησιάζει στο τέλος και κάθε νίκη μετράει. Ήταν μια ομαδική προσπάθεια. Προφανώς κάποιοι παίκτες έβαλαν μεγάλα σουτ. Ο Χουάντσο, ο Σλούκας, ο Γκραν στο τέλος. Ήταν κομβικό που πήραμε αυτό το αποτέλεσμα».

Για τα χαμένα ριμπάουντ και τα λάθη απέναντι στη Ρεάλ: «Δώσαμε σημασία στις λεπτομέρειες. Όλα αυτά που είπατε, τα κάναμε σωστά στο τέλος, δεν επιτρέψαμε εύκολα σουτ, βάλαμε μεγάλα σουτ και έτσι πήραμε το παιχνίδι. Ήταν κλειστό παιχνίδι και οι λεπτομέρειες κάνουν την διαφορά».

Για το πώς ξεπερνά τις δυσκολίες: «Έχω καλή ομάδα στο σπίτι και με βοηθά. Συνεχίζω τη δουλειά και κάνω ό,τι μπορώ για την ομάδα».

Για το τελευταίο τάιμ άουτ του Άταμαν: «Δεν είπε τίποτα. Απλά σχεδίασε το σύστημα».

Για το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Ήμασταν ήδη θυμωμένοι με τον εαυτό μας. Δεν πιστεύω πως χρειαζόμασταν την επιπλέον προσοχή πάνω μας. Ήδη είχαμε κίνητρο και ξέραμε πως πρέπει να αντιδράσουμε. Και αυτό κάναμε».

Για το ποιος μίλησε στα αποδυτήρια: «Ο Σλούκας ο αρχηγός έκανε την αρχή, αλλά όλοι είπαν κάτι. Τα είπαμε μεταξύ μας, είχαμε κάποιες αμήχανες συζητήσεις και ήταν καλό που είπαμε».

