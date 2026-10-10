Προβληματισμός «131 εκατ. ευρώ» στην Γαλατασαράι: Η πλούσια μεσοεπιθετική γραμμή, με τα... φτωχά στατιστικά

Η Γαλατασαράι έχει δημιουργήσει μία μεσοεπιθετική γραμμή από... χρυσό αλλά μέχρι στιγμής μόνο ευχαριστημένη δεν είναι από την συνεισφορά τους.

Η Γαλατασαράι σε δεύτερη συνεχόμενη γκέλα στο τουρκικό πρωτάθλημα καθώς μετά την βαριά ήττα από την Τραμπζονσπόρ (4-0), παραλίγο να αναδειχθεί ισόπαλη με την Κασίμπασα εντός έδρας αλλά στις καθυστερήσεις βρήκε δύο γκολ για το τελικό 3-1.

Γενικότερα ο σύλλογος δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά τη σεζόν και παρότι κερδίζει τα παιχνίδια (έχει βέβαια μία ισοπαλία και μία ήττα στα πρώτα 7 ματς στο πρωτάθλημα), το κάνει με μεγάλη δυσκολία, κάτι που έχει φέρει δυσαρέσκεια στις τάξεις του κλαμπ δεδομένου των υψηλών απαιτήσεων που υπάρχει για το ρόστερ.

⚽ Galatasaray, hızlı gelişen atakta Rafael Leao ile gole yaklaştı! #GSvKSP #beINSPORTS https://t.co/xKAPurJvNQ — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 9, 2026

Το κόστος του ρόστερ ξεπερνά τα 380 εκατ. ευρώ και το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας. Ο Όσιμεν παίζει... μόνος του στην επίθεση με έξι γκολ και τρεις ασίστ μέχρι στιγμής όμως όλες οι επιλογές πίσω από αυτόν, έχουν αποδώσει ελάχιστα σε σχέση με το κόστος και τα συμβόλαια τους.

Συγκεκριμένα, οι εξτρέμ Άλπερ Γιλμάζ (30 εκατ. ευρώ), Λερόι Σανέ (15 εκατ. ευρώ), Γιουνούς Αγκούν (18 εκατ. ευρώ), Ράφαελ Λεάο (40 εκατ. ευρώ) και Αλεκσέι Μπατράκοφ (28 εκατ. ευρώ) κοστίζουν μαζί 131 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τις μετρήσεις του transfermarkt, ωστόσο ο συνολικός απολογισμός τους είναι μόλις δύο τέρματα και ισάριθμες ασίστ σε επτά αγωνιστικές πρωταθλήματος και ένα παιχνίδι Champions League.

Γενικότερα η τουρκική ομάδα δυσκολεύεται να βρει γκολ ή ασίστ από τη μεσοεπιθετική της γραμμή, κάτι που έχει φέρει αρκετό προβληματισμός στους ανθρώπους της, ειδικά από την παρουσία των Σανέ και Λεάο που παραμένουν με... ορφανά στατιστικά μέχρι στιγμής καθώς από ένα τέρμα έχουν οι Αγκούν και Γιλμάζ και με δύο ασίστ είναι ο Μπατράκοφ.

Πρόκειται για ένα θέμα που αναζητείται λύση καθώς η Γαλατασαράι δεν έχει κάνει και πιο δυνατό ξεκίνημα και ένας από τους λόγους είναι και αυτό.