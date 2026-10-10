Elite League: Το «μενού» της 2ης αγωνιστικής
«Πράξη δεύτερη» για τη φετινή σεζόν στην Elite League. Το Σάββατο (10/10) διεξάγονται έξι αναμετρήσεις, ενώ η αυλαία πέφτει τη Δευτέρα (12/10) με το παιχνίδι Μαχητές Πειραματικό – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ COLA.
Στο σημερινό πρόγραμμα δεσπόζουν τα ματς Πανιώνιος - Κομοτηνή και Πανερυθραϊκός - Λαύριο. Κυανέρυθροι και «μεταλλωρύχοι» θέλουν να κάνουν το 2/2, αφού αμφότεροι ξεκίνησαν φουριόζοι στην πρεμιέρα τους.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Σάββατο (10/10, 17:00)
Πρωτέας Βούλας – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου / YouTube Hellenic BF
ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου – Evertech Παπάγου / YouTube Hellenic BF
Πανερυθραϊκός – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου / YouTube Hellenic BF
Ψυχικό – Kerakoll ΑΓΕΧ / YouTube Hellenic BF
Κόροιβος – Kronos BC Plasis / YouTube Hellenic BF
Πανιώνιος Cosmorama Travel – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή / YouTube Hellenic BF
Δευτέρα (12/10, 20:00)
Μαχητές Πειραματικό – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ COLA / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
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