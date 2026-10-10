Ο Πανιώνιος φιλοξενεί την Κομοτηνή και ο Πανερυθραϊκός υποδέχεται το Λαύριο. Αναλυτικά το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Elite League.

«Πράξη δεύτερη» για τη φετινή σεζόν στην Elite League. Το Σάββατο (10/10) διεξάγονται έξι αναμετρήσεις, ενώ η αυλαία πέφτει τη Δευτέρα (12/10) με το παιχνίδι Μαχητές Πειραματικό – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ COLA.

Στο σημερινό πρόγραμμα δεσπόζουν τα ματς Πανιώνιος - Κομοτηνή και Πανερυθραϊκός - Λαύριο. Κυανέρυθροι και «μεταλλωρύχοι» θέλουν να κάνουν το 2/2, αφού αμφότεροι ξεκίνησαν φουριόζοι στην πρεμιέρα τους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο (10/10, 17:00)

Πρωτέας Βούλας – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου / YouTube Hellenic BF

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου – Evertech Παπάγου / YouTube Hellenic BF

Πανερυθραϊκός – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου / YouTube Hellenic BF

Ψυχικό – Kerakoll ΑΓΕΧ / YouTube Hellenic BF

Κόροιβος – Kronos BC Plasis / YouTube Hellenic BF

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή / YouTube Hellenic BF

Δευτέρα (12/10, 20:00)

Μαχητές Πειραματικό – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ COLA / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ