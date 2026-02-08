Χέιζ-Ντέιβις: Η αστρονομική πρόταση που απέρριψε από τον Παναθηναϊκό
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το Gazzetta ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις βρίσκεται και με τα δύο πόδια στο Τελ Αβίβ προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στη Χάποελ για τα επόμενα 2,5 χρόνια.
Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός όχι μόνο είχε βολιδοσκοπήσει τον αμερικανό πάουερ φόργουορντ αλλά του είχε καταθέσει και αστρονομική πρόταση που έφτανε τα 12,2 εκατομμύρια ευρώ για το ίδιο χρονικό διάστημα του συμβολαίου και η οποία ήταν σαφώς ανώτερη από αυτή τη Χάποελ.
Όμως o Χέιζ-Ντέιβις απέρριψε τα επιπλέον 2,2 εκατομμύρια ευρώ που του πρόσφεραν οι πράσινοι σε βάθος 2,5 χρόνων και προτίμησε να αποδεχθεί αυτήν της Χάποελ Τελ Αβίβ.
Όπως φαίνεται ο λόγος δεν ήταν οικονομικός για τον Αμερικανό, αλλά περισσότερο αγωνιστικός καθώς θέλησε να πάει σ' έναν προπονητή τον οποίο γνωρίζει πολύ καλά όπως είναι ο Δημήτρης Ιτούδης και με τον οποίο είχε συνεργαστεί και τη σεζόν 2022-23 στην Φενέρ.
Επιπλέον στο ίδιο χρονικό διάστημα υπήρξαν και προστριβές με τον Εργκίν Άταμαν στη σειρά Εφές-Φενέρ όπου υπήρξαν μεγάλες εντάσεις, παίζοντας τον ρόλο για την τελική του απόφαση.
