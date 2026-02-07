Ολυμπιακός: Η παρακάμερα της νίκης επί της Βίρτους
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στη EuroLeague και επικράτησε της Βίρτους με 109-77 για την 27η αγωνιστική.
Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε την καθιερωμένη παρακάμερα του αγώνα, με τις καλύτερες και πιο ξεχωριστές στιγμές της αναμέτρησης.
Μερικές από αυτές το βράδυ της Παρασκευής (06/02), ήταν ο φόρος τιμής από τους παίκτες του Ολυμπιακού στα θύματα της θύρας 7, αλλά και η καθολική αποθέωση στην είσοδο του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Από την παρακάμερα δεν θα μπορούσε να λείπει και η βράβευση του Σάσα Βεζένκοβ από τους ιδιοκτήτες των Πειραιωτών, για το βραβείο του MVP του Ιανουαρίου.
Δείτε την παρακάμερα:
