Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Βίρτους και στέκεται στο μπάσκετ του Μπαρτζώκα και στα όσα είπε ο Γουόκαπ στο Gazz Floor by Novibet.

Ο Ολυμπιακός ήταν σκέτη απόλαυση απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια, όπως μαρτυρά και το 109-77 με το οποίο τελείωσε η αναμέτρηση στο ΣΕΦ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα διέλυσε την αντίπαλό της, έδειξε άμεση αντίδραση μετά την ήττα κόντρα στην Ντουμπάι και έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

Από τα μέσα του πρώτου δεκαλέπτου και μετά, ήταν ξεκάθαρο πως μια ομάδα υπήρχε στο παρκέ και αυτή ήταν ο Ολυμπιακός. Η άμυνα λειτουργούσε στην εντέλεια, με την σκληράδα των Ερυθρολεύκων να μετατρέπει σε κομπάρσους τους Ιταλούς. Από εκεί βρήκε και τον ρυθμό που ήθελε στην επίθεση, η οποία λειτούργησε την εντέλεια και έκανε το παιχνίδι πάρτι.

Τα 13 λάθη της Βίρτους μπορεί να μην μοιάζουν με κάποιο μυθικό νούμερο, όμως ο Ολυμπιακός από αυτά βρήκε 15 πόντους, ενώ συνολικά σκόραρε 19 στον αιφνιδιασμό. Η άμυνα επιπλέον, έδινε και τον απαραίτητο ρυθμό στον Ολυμπιακό. Δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο ειδικά, το μπάσκετ του Ολυμπιακού ήταν σαν από άλλο πλανήτη.

37-11 η δεύτερη περίοδος, με τον Ολυμπιακό να μετρά σε αυτό το διάστημα 14/17 εντός παιδιάς (9/11 δίποντα, 5/6 τρίποντα), ενώ σε αυτό το διάστημα οι Πειραιώτες είχαν 10 ασίστ για μόλις 1 λάθος.

28-16 η τρίτη περίοδος, με τον Ολυμπιακό να εντυπωσιάζει ξανά με 10/18 εντός παιδιάς (7/9 δίποντα, 3/9 τρίποντα), 7 ασίστ και μόλις 3 λάθη.

Κάποια στιγμή ήρθε η χαλάρωση, καθώς από τη μια τα πάντα είχαν κριθεί και από την άλλη η Βίρτους έπαιξε και για την ίδια της την περηφάνια. Μην φανταστείτε πως ο Ολυμπιακός απειλήθηκε. Απλά η διαφορά δεν ανέβηκε πάνω από τους 40.

Ο Βεζένκοβ και ο Ντόρσεϊ οδήγησαν επιθετικά τον Ολυμπιακό (20 και 18 πόντοι αντίστοιχα), όμως δεν μπορούμε να μην σταθούμε και στον Φουρνιέ που στο δεύτερο δεκάλεπτο, όταν και άνοιξε η διαφορά, έκανε τρομερή δουλειά (11 πόντοι), στον Τζόουνς που με 10 πόντους έδειξε συνέπεια ξανά και στον Σακίλ ΜακΚίσικ, που μέσα από την άμυνα βρήκε ενέργεια και τελείωσε επίσης με 10 πόντους.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός μοιάζει η πιο καυτή ομάδα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι Ερυθρόλευκοι παίζουν στον απόλυτο βαθμό το μπάσκετ του Γιώργου Μπαρτζώκα και δείχνουν πραγματικά... τρομακτικοί. «Ομάδα σε αποστολή» χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό ο Ντάνι Χάκετ. Κάτι ξέρει νομίζω...

Είναι όμως αυτό αρκετό; Την απάντηση την έδωσε στο Gazz Floor by Novibet ο Τόμας Γουόκαπ.

«Δεν έχει σημασία τι πιστεύει ο καθένας. Το μόνο που έχει σημασία είναι το επόμενο παιχνίδι. Έχουμε υπάρξει η καλύτερη ομάδα στη Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια και δεν πήραμε το τρόπαιο. Πάμε μέρα με τη μέρα και θα προσπαθήσουμε να βελτιωνόμαστε», είπε ο Τόμας Γουόκαπ, δείχνοντας το πώς σκέφτεται η ομάδα.

Γιατί το μπάσκετ που έπαιξε ο Ολυμπιακός το 2023 ήταν εκπληκτικό, όμως το τρόπαιο βρίσκεται στην πλούσια τροπαιοθήκη της Ρεάλ Μαδρίτης. Το 2022 ήταν επίσης εντυπωσιακός ο Ολυμπιακός. Το 2025 επίσης. Όλα αυτά όμως δεν έχουν καμία σημασία, εάν το τρόπαιο δεν καταλήξει σε χέρια ερυθρόλευκα.

Έχουμε πει πολλές φορές (και όχι μόνο εμείς) πως ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έχει μάθει να διεκδικεί τα πάντα. Αυτό θέλει να κάνει και φέτος και είναι στην σωστή κατεύθυνση. Σημασία δεν έχει όμως να είσαι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Σημασία έχει να κατακτάς και το τρόπαιο και Ολυμπιακός σε αυτό αποσκοπεί. Το αν θα τα καταφέρει, θα το δούμε τον Μάιο. Με αυτό το ρόστερ όμως και με αυτόν τον προπονητή στον πάγκο του, έχει κάθε δικαίωμα να ελπίζει.

ΥΓ. Δεν μπορώ να σας περιγράψω το τι συνέβη όταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας πάτησε παρκέ. Μόνο αν ήσουν στο ΣΕΦ μπορείς να καταλάβεις τον παλμό του κόσμου και την αγάπη που έδειξε.

🔴⚪️ «𝝡𝝥𝝖𝝦𝝩𝝛𝝮𝝟𝝖 𝝭𝝪𝝬𝝖𝝦𝝖 𝝤𝝠𝝪𝝡𝝥𝝞𝝖𝝟𝝖𝝦𝝖»



Σείστηκε το ΣΕΦ στην είσοδο του Γιώργου Μπαρτζώκα στο Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια!

ΥΓ2. Δεν θα πάψω ποτέ να σκέφτομαι τι θα είχε συμβεί εάν ο Ολυμπιακός είχε κρατήσει τον Ντάνιελ Χάκετ το μακρινό 2017. Μακάρι να μην ήταν αυτή η τελευταία φορά που τον βλέπουμε να παίζει στο ΣΕΦ.

ΥΓ3. Αν δεν τιμάς την ιστορία σου, δεν μπορείς να κοιτάζεις το μέλλον, και ο Ολυμπιακός δεν ξεχνά. Ειδικά τα παιδιά που την αποφράδα ημέρα της 8ης Φλεβάρη 1981 έχασαν τόσο άδικα.

Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, μαζί με τους παίκτες των Πειραιωτών καταθέτουν λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7. Μαζί τους και ο Ντάνιελ Χάκετ.



Μαζί τους και ο Ντάνιελ Χάκετ.#olympiacosbc pic.twitter.com/piQWK2QHqt — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 6, 2026

ΥΓ4. Επιστρέφουν και οι τραυματίες! Η πρώτη πρόκληση που θα έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός θα είναι το Final 8 του Κυπέλλου και στο τετραήμερο 17-21 Φλεβάρη ο Ολυμπιακός θα έχει, όπως όλα δείχνουν και τον Φρανκ Νιλικίνα και τον Κώστα Παπανικολάου, αλλά και τον Μόντε Μόρις στην διάθεσή του. Τώρα το ποιος θα παίξει στο «1» όταν επιστρέψουν όλοι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία…