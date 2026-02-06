Δείτε τους απόντες και τους αμφίβολους στα ματς της Παρασκευής στη Euroleague.

Με πέντε ματς ολοκληρώνεται η 27η αγωνιστική της Euroleague. Στο ματς που έχει ελληνικό ενδιαφέρον, ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ υποδέχεται τη Βίρτους και θέλει να επιστρέψει στις νίκες. Δείτε τους απόντες και τους αμφίβολους των αποψινών ματς.

Εφές – Ζάλγκιρις (19:30)

Κορντινιέ, Λάρκιν, Παπαγιάννης, Σμιτς και Γιλντίζλι δεν παίζουν για την Εφές. Αμφίβολοι οι Μπομπουά, Πουαριέ. Αμφίβολος ο Ρουμπσταβίτσιους για τη Ζάλγκιρις.

Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι (21:00)

Δεν θα παίξουν οι Κάνααν, Κάρτερ, Πλάβσιτς και Ριβέρο για τον Ερυθρού Αστέρα, ενώ off για τη Μακάμπι είναι οι Λιφ και Γουόκερ. Αμφίβολοι οι ΝτιΜπαρτολομέο και Χάνκινς.

Βιλερμπάν – Αρμάνι (21:00)

Στα πιτς για τους Ιταλούς οι Μπολμάρο, Ντιόπ, Νίμπο, Σέστινα και Τονούτ. Αμφίβολος ο Λορέντζο Μπράουν. Όλοι μέσα για τη Βιλερμπάν.

Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια (21:15)

Έβανς, Φαλ, Μόρις, Νιλικίνα, Παπανικολάου και Λαρεντζάκης δεν θια μπορέσουν να ενισχύσουν την προσπάθεια του Ολυμπιακούς. Δεν παίζουν οι Ντιούφ, Μόργκαν και Παγιόλα για τους Ιταλούς.

Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα (21:30)

Off ο Νούνιεθ για τη Μπάρτσα και ο Σεντεκέρσκις για Μπασκόνια. Αμφίβολος είναι ο Νόουελ. για τους γηπεδούχους.