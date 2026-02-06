Το εντυπωσιακό video του Ολυμπιακού ενόψει Βίρτους: «Αυτό είναι το σπίτι μας»

Ο Ολυμπιακός έφτιαξε ένα ξεχωριστό video ενόψει του ματς με τη Βίρτους (21:15) για την Euroleague.

Την ήττα από τη Ντουμπάι ΒC θέλει να αφήσει πίσω του ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Μπαρτζώκα θα φιλοξενήσει στο ΣΕΦ την Βίρτους Μπολόνια (21:15, Novasports Prime, live Gazzetta) για την 27η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να τελειώσει με θετικό τρόπο τη διαβολοβδομάδα.

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ έβαλε στο κλίμα τον κόσμο της και έφτιαξε ένα εντυπωσιακό promo video για την αναμέτρηση που έρχεται το βράδυ της Παρασκευής. «Αυτό είναι το σπίτι μας. Αυτή είναι η ώρα μας», έγραψε στο twitter.

Κατάμεστο αναμένεται να είναι για άλλη μια φορά το γήπεδο των Πειραιωτών σε ματς της Euroleague.