Το εντυπωσιακό video του Ολυμπιακού ενόψει Βίρτους: «Αυτό είναι το σπίτι μας»
Την ήττα από τη Ντουμπάι ΒC θέλει να αφήσει πίσω του ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Μπαρτζώκα θα φιλοξενήσει στο ΣΕΦ την Βίρτους Μπολόνια (21:15, Novasports Prime, live Gazzetta) για την 27η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να τελειώσει με θετικό τρόπο τη διαβολοβδομάδα.
Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ έβαλε στο κλίμα τον κόσμο της και έφτιαξε ένα εντυπωσιακό promo video για την αναμέτρηση που έρχεται το βράδυ της Παρασκευής. «Αυτό είναι το σπίτι μας. Αυτή είναι η ώρα μας», έγραψε στο twitter.
Κατάμεστο αναμένεται να είναι για άλλη μια φορά το γήπεδο των Πειραιωτών σε ματς της Euroleague.
🔴⚪ This is our house. This is our time.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) February 6, 2026
⁰Olympiacos 🆚 Virtus Bologna
⁰🗓️ Feb 06 | 🕖 21:15
⁰📍 Peace & Friendship Stadium
Stand with us. Be loud. Fight together. 🔥
⁰Be there! 🎟️ https://t.co/92b4TdbydU#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/mRVIzUt2Kn
