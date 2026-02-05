Κατάμεστο φαίνεται πως θα είναι το ΣΕΦ για το ματς του Ολυμπιακού με την Βίρτους (6/2, 21:15).

Στις νίκες θέλει να επιστρέψει ο Ολυμπιακός που φιλοξενεί τη Βίρτους Μπολόνια στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της EuroLeague (6/2, 21:15, Novasports Prime, live Gazzetta).

Σε άλλο ένα παιχνίδι το ΣΕΦ στο ΣΕΦ αναμένεται να μην πέφτει καρφίτσα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ, έχουν απομείνει μόλις 400 εισιτήρια διαθέσιμα για την αναμέτρηση.

Φαίνεται πως σε άλλη μια αναμέτρηση οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα αποτελέσουν τον... 13ο παίκτη της ομάδας στην προσπάθεια για να φτάσουν στη νίκη. Στο 16-9 είναι η ομάδα του Μπαρτζώκα.