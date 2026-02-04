Ο Ιωάννης Παπαπέτρου εξήγησε στο Gazz Floor by Novibet τους λόγους της ήττας του Ολυμπιακού από την Ντουμπάι.

Το διπλό Gazz Floor by Novibet είχε σχόλια και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό, με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να κάνει εκτενή ανάλυση στους λόγους της ήττας των Πειραιωτών στο Ντουμπάι.

«Ο Ολυμπιακός έπεσε στην παγίδα να αφήσει την Ντουμπάι να παίξει το παιχνίδι της. Ήταν διαβασμένη και άξιζε τη νίκη, αλλά και ο Ολυμπιακός δεν ήταν έτοιμος να είναι σκληρός αμυντικά», είπε μεταξύ άλλων ο Ιωάννης Παπαπέτρου.

Παρόλα αυτά, τόνισε ότι ο Ολυμπιακός, ακόμη και στην μέτρια βραδιά του, ακόμη και με τον Βεζένκοβ να περιορίζεται, μπορούσε να πάρει τη νίκη.

«Ακόμη και με τον τρομερό Βεζένκοβ να μην είναι σε καλή βραδιά, ο Ολυμπιακός μπορούσε να κερδίσει. Παρότι η ομάδα έκανε μέτρια εμφάνιση. Έπρεπε απλά να κάνει καλύτερα κάποια μικρά πραγματάκια».