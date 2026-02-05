Παρτίζαν - Παναθηναϊκός: Που θα δείτε τα παιχνίδια της Euroleague
Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αποψινών (5/2) αγώνων της Euroleague.
Ακόμη μια «διαβολοβδομάδα» συνεχίζεται στη Euroleague και πλέον βρισκόμαστε στην 27η αγωνιστική, με τον Παναθηναϊκό να έχει εκτός έδρας δοκιμασία.
Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται από την Παρτίζαν και θέλουν μετά τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης (82-81) να πάρουν ένα ακόμη ροζ φύλλο αγώνα.
Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 21:30 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports Prime.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Ντουμπάι - Ρεάλ Μαδρίτης (18:00, Novasports 4)
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Βαλένθια (21:00, Novasports 2)
- Παρτίζαν - Παναθηναϊκός (21:30, Novasports Prime)
- Μπάγερν Μονάχου - Μονακό (21:30, Novasports 4)
- Παρί - Φενέρμπαχτσε (21:45, Novasports 6)
@Photo credits: eurokinissi
