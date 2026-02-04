Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR Έργκιν Άταμαν αναφέρθηκε στην αναμέτρηση με την Παρτίζαν (5/2, 21:30) στο Βελιγράδι.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ταξιδεύει για το Βελιγράδι όπου το βράδυ της Πέμπτης (5/2, 21:30) θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν για την 27η αγωνιστική της Euroleague και ο Έργκιν Άταμαν έδωσε το στίγμα του αγώνα για την ελληνική ομάδα.

«Η Παρτίζαν είναι πάντα μια μεγάλη ομάδα που αξίζει σεβασμό σε κάθε παιχνίδι. Θα είναι ένα ακόμη σημαντικό ματς για εμάς, καθώς θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη εκτός έδρας, ώστε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τη θέση μας στη βαθμολογία» δήλωσε ο Τούρκος τεχνικός, που θέλει παρότι δεν θα έχει στη διάθεση του τον Κέντρικ Ναν να αξιοποιήσει την καλή κατάσταση και την ψυχολογία που πήραν οι «πράσινοι μετά τη νίκη επί της Ρεάλ, ώστε να κάνουν το «2 στα 2» στη διπλή αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ξέρει καλά πως η έδρα της Παρτίζαν είναι «καυτή», αλλά θέλουν να δείξουν στο παρκέ τα ίδια στοιχεία που εμφάνισαν και στο Telekom Center Athens απέναντι στη «βασίλισσα», προκειμένου να πετύχουν το στόχο τους και να κάνουν ένα ακόμη βήμα για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία.

Προφανώς και το κενό του Κέντρικ Ναν είναι σημαντικό, αλλά τελευταία με τους Κώστα Σλούκα και Τζέριαν Γκραντ οι «πράσινοι» ξέρουν καλά πως φτάσουν στη νίκη αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα τους απέναντι στην Παρτίζαν.