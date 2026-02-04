Πλήγμα για την Αναντολού Εφές, καθώς χάνει τον Ρόλαντς Σμιτς μετά από αιμάτωμα που υπέστη στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο μυ στο ματς κόντρα στη Βαλένθια.

Η Αναντολού Εφές μπορεί να... έσπασε το αρνητικό σερί των 9 αρνητικών ηττών στην EuroLeague, επικρατώντας της Βαλένθιας (107-90) για την 26η αγωνιστική, όμως είδε τον Ρόλαντ Σμιτς να τραυματίζεται.

Πιο συγκεκριμένα ο Λετονός φόργουορντ, αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση και δεν μπόρεσε να επανέλθει. Μετά από μαγνητική τομογραφία όπου υποβλήθηκε σήμερα (04/02), ο παίκτης της Εφές διαγνώστηκε με αιμάτωμα στον οπίσθιο μηριαίο μυ του αριστερού του ποδιού.

Παρόλα αυτά δεν είναι γνωστό ακόμα το διάστημα απουσίας του από την αγωνιστική δράση, καθώς θα υποβληθεί σε νέα εξέταση τη προσεχή Δευτέρα (09/02), προκειμένου να ξεκαθαρίσει το «τοπίο» τόσο για τον ίδιο, όσο και για τον τουρκικό σύλλογο.

Ο 31χρονος παίκτης την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει μ.ο 7.2 πόντους, 3.5 ριμπάουντ σε 19:56 λεπτά συμμετοχής, την ώρα που η Εφές βρίσκεται στην 19η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 7 νίκες και 19 ήττες.

Η ενημέρωση της Αναντολού Εφές:

«Στον χθεσινό αγώνα που δώσαμε απέναντι στη Βαλένθια, ο Ρόλαντς Σμιτς υπέστη τραυματισμό έπειτα από χτύπημα και δεν μπόρεσε να συνεχίσει τον αγώνα. Στη μαγνητική τομογραφία που πραγματοποιήθηκε σήμερα διαπιστώθηκε αιμορραγία στον οπίσθιο μηριαίο μυ του αριστερού ποδιού.

Ο χρόνος επιστροφής του παίκτη μας στην ομάδα θα ξεκαθαρίσει μετά τη νέα μαγνητική τομογραφία που θα γίνει τη Δευτέρα.

Περαστικά, Ρόλαντς!»