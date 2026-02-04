Γιαννακόπουλος για Αταμάν: «Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε»!
Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens. Ακολούθως, ο Εργκίν Αταμάν κλήθηκε να σχολιάσει το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά την ήττα από τον Άρη στο Αλεξάνδρειο. «Τον ευχαριστώ, μου έδωσε κίνητρο», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Τούρκος προπονητής για τον διοικητικό ηγέτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος εξέφρασε εκ νέου τη στήριξή του στον Αταμάν.
Μέσα από ένα story στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απευθύνθηκε στον Εργκίν Αταμάν, αναφέροντας: «Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε»! Οι «πράσινοι» στρέφονται πλέον στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Παρτίζαν (5/2, 21:30), ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις τους στη διπλή αγωνιστική της EuroLeague. Εξάλλου, ο Γιαννακόπουλος έδωσε το σύνθημα αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με τη Ρεάλ, αφού απευθύνθηκε στον Κώστα Σλούκα: «Άντε, αρχηγέ, πάμε να το σηκώσουμε!»
